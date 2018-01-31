За сбитую родню заплатят всем

Отказ страховых компаний в выплате возмещений за вред жизни и здоровью родственникам погибших и пострадавших в ДТП по вине водителей признан не соответствующим законодательству. К такому решению пришел Верховный суд Татарстана, рассмотрев жалобу Ольги и Валерии Власечевых — матери и дочери погибшей в ДТП из-за действий автомобилиста женщины. После смертельной аварии они сразу обратились в страховую компанию виновника: им, согласно закону об ОСАГО, полагается выплата в размере 475 тыс. руб. (500 тыс. руб. за вычетом 25 тыс. руб. на погребение).

Но страховщики в выплате отказали, объяснив это решение тем, что родственники погибшей не являются иждивенцами, то есть погибшая женщина не приходилась их кормилицей.

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К такому же решению 24 января 2017 года пришел и суд первой инстанции, куда решили обратиться истцы. И только после года судебных разбирательств ВС Татарстана 10 января 2018 года вынес постановление, в котором разъяснил, что на выплаты по ОСАГО после ДТП, в котором по вине водителя есть погибший или пострадавший,

имеют право не только потерявшие кормильца иждивенцы, но и просто близкие потерпевшего: это муж или жена, родители или дети вне зависимости от их статуса.

Мнение общественников

Как пояснил «Газете.Ru» глава Союза пешеходов Владимир Соколов, эта проблема известна с 2015 года. Нормы, на которые ссылаются страховщики, действительно были прописаны в законе об ОСАГО, но до 2014 года. В новой редакции список получателей выплат значительно расширен.

«С 2015 года начали действовать новые поправки в закон об ОСАГО, я принимал участие в его согласовании, и мы как Союз пешеходов требовали, чтобы круг получателей страховой премии был всеобъемлющим. Раньше речь шла действительно шла только об иждивенцах. Но эти выплаты были просто каплей в море, кроме того, оставшиеся без кормильца иждивенцы, как правило, были неспособны обращаться в суды, если не получали премии.

Но даже после изменений в законодательстве страховщики для отказа в выплатах используют старые аргументы, делая вид, что не понимают, что в законе что-то работает по-другому», — сказал Соколов.

По его словам, Союз пешеходов обратился с просьбой разъяснить права родственников жертв ДТП в Центральный банк России, который является регулятором страхового рынка, однако ответа не было.

«И вот Президиум Верховного Суда Татарстана указал на то, что страховые компании, а также суды низших инстанций неправильно трактуют закон.

И это неудивительно — ведь, к примеру, точно такие же условия прописаны в случае с ответственностью автоперевозчиков и пассажирского транспорта.

Только когда в тех случаях происходят ДТП, премии выплачиваются, а здесь это не работало. Но это же смешно, это настоящий сговор страховых компаний. Теперь же их ждет вал обращений, и платить придется не только премии, но и проценты», — заявил Соколов.

По оценке Союза пешеходов, за период 2015-2017 годов выплаты по оценке организации не получило более 35 тыс. человек по всей стране.

«Этот судебный прецедент заставит страховые компании выплатить родственникам погибших пешеходов и водителей до 16 млд руб., с учетом того, что сумма некоторых исков, по которым был отказ в выплате от страховых компаний, превысит 1 млн рублей с учетом пени», — считает Скворцов.

Позиция страховщиков

Между тем вице-президент «Ингосстраха» Илья Соломатин заявил «Газете.Ru», что механизм выплаты подобных компенсаций работает согласно законодательству.

«Выплаты идут в соответствии с таблицами Минздрава по причиненным телесным повреждениям, по инвалидности и по смерти,— сказал Соломатин «Газете.Ru».

– Есть вещи, где мы ограничены самим законом, то есть лимитом. Если говорить о случаях за исключением смерти, то все выплаты идут в пользу потерпевшего или его уполномоченного лица. Если же мы говорим о смерти, то тут возможно как минимум два варианта. Первый — его наследники подают заявление о получении компенсации, либо лица, приравненные к ним. Вопросы иждивенцев и так далее уже вторичны. И это работает, мы не можем выйти за рамки закона. Если идет какой-то спор, то, значит, требование подает ненадлежащее лицо. Бывает, что кто-то не удовлетворен суммой, но это не зависит от нас: есть соответствующая таблица, есть лимит по смерти. И выше мы не можем заплатить по закону. Разговоры о том, кто имеет право на эти выплаты — это отдельная тема. Так, бывают случаи, когда погибший дядя или тетя были ближе, чем родные отец или мать».

Мнение независимого эксперта

В свою очередь, эксперт в сфере страхования, адвокат Антон Басин в беседе с «Газетой.Ru» считает, что определенные сложности с доказыванием права на получение страховой компенсации у близких погибших в ДТП существуют. Но подчеркивает --

каждый случай индивидуален, и решение Верховного Суда Татарстана не может быть ориентиром при разрешении других, на первый взгляд схожих дел. По его мнению, страховые компании, решая такие вопросы, «дуют на воду», но «в целом имеют на это право».

«Были случаи, когда, даже получив приговор суда в рамках уголовного дела, страховщики отказывают в выплатах, требуя различные документы и доказательства того, что близкие погибших имеют право на получение выплат, — сказал Басин. — Но любое право получения выплаты требует доказывания. И если страховщик сомневается, он имеет право отказать — ведь все спорные вопросы решаются судом.

То, что иногда на выплаты могут претендовать не близкие родственники или, наоборот, выплаты не получают прямые родственники — вопрос социальной справедливости.

При этом одинаковых ситуаций не бывает, даже если они похожи: так, погибшему действительно может оказаться очень близок какой-нибудь дальний родственник, а родную мать он в глаза не видел. Но если люди не согласны со страховщиками, с решениями судов, надо идти дальше и доказывать свое мнение в вышестоящих инстанциях».