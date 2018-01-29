Читинский детектив: водитель исчез после остановки на трассе

Таинственное исчезновение автомобилиста из Приморского края Вячеслава Глюты начали расследовать полицейские после заявления от его близкой подруги. Она утверждает, что 34-летний мужчина пропал больше месяца назад, 19 декабря 2017 года: Глюта возвращался домой на своем внедорожнике Nissan в Спасский район после поездки в Москву. Как рассказала «Газете.Ru» сама заявительница по имени Елена, последний раз она говорила со своим возлюбленным в тот момент, когда он проезжал Читу. «Мы общались по телефону – Слава вел машину и беседовал со мной через гарнитуру, — рассказала Елена.

– Говорил, что проезжает Читу, скоро приедет, что мы вместе встретим Новый год, мы обсуждали планы. Потом вдруг говорит: «Меня тормозят инспекторы ГИБДД, просят показать документы».

Тогда мы договорились, что созвонимся сразу как он освободится и сможет продолжить путь, но телефон перестал отвечать – все время срабатывал автоответчик. И с тех самых пор он на связь не выходил».

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По словам женщины, она связывалась со всеми друзьями пропавшего: ни у кого не было о нем никаких новостей и его никто не видел. Тогда пришлось звонить его сестре и матери: новость об исчезновении их близкого человека также стала для родственников полной неожиданностью. Глюта – выходец с Украины – его мать и сестра живут в Киеве. Все близкие пропавшего уверены – с ним что-то случилось, поскольку он никогда бы не стал уезжать, не предупредив никого из них.Так, сестра пропавшего в беседе с «Газетой.Ru», подтвердила, что брат не выходил с семьей на связь с декабря.

«Домой он звонил до Нового года, говорил, что уедет в Китай или в Корею, и все, после этого ничего не было, — рассказала сестра. – Я думаю, что он действительно пропал».

О том, что Глюта мог уехать просто не предупредив близких не верит и Елена.

«Он хороший добрый парень, не гулящий, не стал бы он так со мной поступать, и мать расстраивать, и сестру, — уверяет жительница Приморского края. – Слава работает в сфере логистики – перевозит грузы. Путешествует много, но такого, чтобы пропал без следа на месяц никогда не было. Сначала я не стала поднимать паники. Но когда стало понятно, что ни его друзья, ни семья не знает, где он, стала писать в соцсетях о пропаже человека.

Сразу в полицию не пошла – мы ведь не женаты, просто встречаемся, у меня нет его паспортных данных, номера водительского удостоверения, я даже не знала номер его машины, на которой он уехал. Но дозвонилась до полиции в Чите.

Там мне рассказали, что смогли как-то узнать госномер автомобиля и по камерам видеонаблюдения отследить, что он, якобы, выехал из Читы и 21 декабря приехал в Новосибирск. Получается, что он зачем-то развернулся и ехал примерно два дня. Но этого не может быть».

В МВД Забайкалья «Газете.Ru» подтвердили, что общались с подругой автомобилиста и просили написать заявление о его пропаже по месту жительства – без этого у полицейских не было основания начинать разыскивать водителя. Однако после ряда сообщений в соцсетях и местных СМИ в ведомстве все равно решили провести проверку и попытаться разобраться в ситуации.

«Подруге пропавшего нужно было начать с того, чтобы написать заявление в полицию – это можно сделать в любом отделении, но специально ехать для этого в Читу не нужно, можно обратиться по месту жительства, — сказали в МВД Забайкалья. – К сожалению, она даже не знала, куда именно ездил автомобилист. Тем не менее сотрудники уголовного розыска проверили записи в соцсетях об исчезновении водителя.

Они установили номер машины и выяснили, что после 19 декабря камеры зафиксировали его на территории другого региона. Факт в том, что Читу он проехал благополучно и покинул Забайкальский край.

Информации о заявлении о пропаже человека к нам не поступало, поэтому у нас нет оснований полагать, что он пропал. При этом у нас есть данные, что на территории Забайкальского края его не останавливали сотрудники ГИБДД».

В итоге Елена подала заявление в полицию о пропаже только 22 января 2018 года. «Пришла писать заявление, а там с меня «угорают», — жалуется женщина. – Говорят, на какой фиг он мне нужен, ищи другого. Я говорю – вы что, не люди, парень пропал, неужели трудно что-то сделать. Заявление приняли, но пока по нему никаких новостей нет – говорят, что ищут. Нужно проверять информацию о ДТП на трассе, морги».

«Газета.Ru» продолжает следить за ситуацией и направила запрос в УМВД России по Приморскому краю.