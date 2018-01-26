Президентский зацеп: полицейский перекрыл дорогу Трампу

На 48-м Всемирном экономическом форуме в Давосе разразился скандал, в котором оказался замешан президент США Дональд Трамп, прибывший в Швейцарию 25 января. Как пишет издание Blick, утром 26 января кортеж Трампа направлялся в отель Intercontinental, где разместился американский лидер, заняв верхний этаж. Вся территория находится под тщательным наблюдением, но для одного из дежуривших на трассе швейцарских полицейских стало полной неожиданностью появление на дороге белоснежного внедорожника BMW X5 — одного из головных автомобилей в кортеже президента США.

Встречавшие кортеж местные жители сняли на сотовый телефон, как не успевший сориентироваться полицейский бросился на дорогу и попытался остановить немецкую иномарку.

На кадрах видно, как полицейский в оранжевой куртке сначала кричит, завидев автомобиль, а потом отчаянно бросается ему на капот, пытаясь остановить.

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Водитель чудом не сбил мужчину, объехал его и, прибавив газа, уехал прочь. После чего растерянный страж правопорядка еще несколько мгновений приходил в себя и только после этого понял, что произошло. Следом проехали несколько черных внедорожников — в одном из них находился Трамп.

Позже полицейский рассказал, что его коллеги просто не предупредили его, с какой именно стороны должен проехать Трамп.

Очевидцы, наблюдавшие ситуацию, также предположили, что произошло недоразумение. Однако пользователи, посмотревшие видео, действия водителя, который не притормозил перед полицейским, не оценили. Другие же задались вопросом — а что если в автомобиле находился бы террорист, смог бы полицейский в таком случае его задержать.

В местной полиции пообещали разъяснить обстоятельства инцидента, но пока реакции не последовали ни от одной из сторон.

Между тем прибытие Трампа создало значительные проблемы для передвижения на территории престижного горнолыжного курорта. Накануне некоторым лыжникам пришлось ждать, пока будет снято оцепление ради проезда черного лимузина американского лидера и десятка машин сопровождения: лишь спустя приблизительно час они смогли перейти дорогу.

Автомобильная жизнь на курорте практически замерла — часть улиц закрыли для проезда автомобилей, а на ряд из них нельзя попасть даже пешеходам. Лишь некоторые жители получили информацию о перекрытиях, многие уже назвали такие меры безопасности беспрецедентными.

Между тем не только американские, но и российские лидеры оказывались в центре скандала из-за неудачных маневров автомобилей из своих кортежей и даже находясь за рулем. Так, в 2011 году Дмитрий Медведев, который на тот момент занимал пост президента России, стал героем очередного видеоролика, снятого на мобильный телефон очевидцами. На Youtube появилась запись, на которой запечатлен кортеж президента в Казани, где 25 июня проходило празднование Сабантуя. В поселке Мирный президентский кортеж встречала многотысячная толпа. За рулем одного из автомобилей — внедорожника Mercedes ML — сидел сам Медведев. На видеоролике запечатлен момент, когда глава государства остановил автомобиль около людей. Пока толпу сдерживала полиция, президент попытался выйти из салона. Однако джип покатился прямо на людей. Заметившие это сотрудники безопасности бросились останавливать машину вручную.

Сам Медведев тоже руками пытался затормозить потерявший контроль внедорожник, перед которым стала разбегаться толпа. Машину удалось остановить, и обошлось без жертв — тогда оказалось, что Медведев забыл перевести из положения Drive в Parking.

Большим фанатом автомобилей был и первый президент России Борис Ельцин. Однако руководитель службы его охраны Александр Коржаков в своих мемуарах писал, что Ельцин постоянно путал педали и не очень-то умело управлялся с рулем.

Отсутствие у Ельцина водительских навыков однажды привело к ДТП.

На деревенской дороге в селе Простоквашино на своем «Москвиче» он протаранил «Жигули» и мотоцикл. «Своим ударом Ельцин, как выяснилось позже, очень сильно травмировал этого человека (владельца машины, который сидел в салоне), после чего тот долго и тяжело болел. И я, и мой друг и сосед по Простоквашино бизнесмен Владимир Виноградов делали все, чтобы помочь несчастному пострадавшему: покупали лекарства, меняли врачей, больницы, но через полгода он умер», — поведал в мемуарах Коржаков.

Из недавних инцидентов с участим автомобилей из Гаража особого назначения в России стало ДТП, произошедшее в сентябре 2016 года на Кутузовском проспекте в Москве. . Оно унесло жизнь водителя управделами президента. Он погиб после столкновения с Mercedes, который на огромной скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с BMW с номерами серии «АМР». Судя по опубликованной позже видеозаписи, водитель автомобиля Mercedes CLS, двигавшегося в сторону центра, на огромной скорости потерял управление, пересек широкую разделительную полосу и выехал на встречку. Там он сразу же врезался в следовавший по крайней левой полосе BMW 7-й серии с номерами правительственной серии «АМР». Основной удар пришелся в переднюю левую часть BMW, принадлежащей транспортному комбинату управделами президента РФ. Несмотря на обилие систем безопасности, повреждения оказались столь значительными, что водитель скончался на месте аварии.