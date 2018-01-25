Избил по-братски: гаишника отправили в колонию за драку

В Воронеже суд вынес приговор по скандальной драке в центре города между инспектором ГИБДД и двумя автомобилистами. Как сообщает пресс-служба местной прокуратуры, инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Воронежу 34-летнего Алексея Звягинцева признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия. Прокурор просил назначить в виде наказания пять лет лишения свободы в рамках п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России. Однако суд вынес более мягкий вердикт, назначив тем не менее реальной срок:

три года и четыре месяца исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

Также экс-инспектору придется заплатить потерпевшим 350 тыс. рублей в виде моральной компенсации и возместить траты на адвоката.

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Инцидент произошел еще в июле 2015 года и бурно обсуждался жителями города, ведь жестокое избиение автомобилистов инспекторами ГИБДД, к счастью, увидишь не каждый день. Суд установил, что на пересечении улиц Кольцовская и Плехановская Звягинцев, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, остановил автомобиль «ВАЗ-21099» для проверки документов водителя — за рулем находится 23-летний Михаил Косолапых, сотрудник медицинской службы. Оказалось, что он забыл водительские права, поэтому предъявил паспорт и договорился с инспектором о том, что его старший брат, Александр, привезет забытое ВУ.

Тем временем инспектор, осматривая отечественную легковушку, заметил в салоне колесо от иномарки и заподозрил, что оно краденое. На это Косолапых объяснил, что колесо принадлежит его брату, который и должен приехать с документами.

По данным местных СМИ, 33-летний Косолапов-старший вскоре приехал с другом на Range Rover. Он рассказал инспекторам, что колесо с автомобиля Audi Q7 принадлежит его жене, и смог показать необходимые документы. Это обстоятельство в дальнейшем было доказано в суде. После этого старший брат стал перекатывать колесо раздора в свое машину. Что в этой ситуации не понравилось одному из двух инспекторов экипажа Звягинцеву, осталось большим вопросом, но между гаишниками и водителями завязалась нешуточная драка, которую тут же принялись снимать на телефоны очевидцы. На записи видно, что один из инспекторов пытается помешать автомобилисту забрать колесо и откатить его в машину. На это водитель начинает отмахиваться от стража правопорядка.

В ответ на это Звягинцев набрасывается на братьев и по очереди начинает наносить им мощные удары кулаками.

При этом напарник инспектора участие в драке не принимал — сначала он звонил по телефону, а потом попытался разнять дерущихся. Но Звягинцев был явно физически сильнее братьев, и те быстро сдались. Однако, как видно на кадрах,

распаленный инспектор продолжал наносить удары уже по совершенно беззащитным водителям, одного из которых сначала уложил лицом на капот.

При этом старшего брата он бил наручниками по лицу. Впрочем, после драки медпомощь понадобилась не только автомобилистам, но и инспектору ГИБДД.

Тем не менее уголовные дела сразу по двум статьям возбудили именно в отношении инспектора: ему вменяли «превышение должностных полномочий» и «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Так, старшему брату в драке сломали нос, также у него диагностировали сотрясение мозга. От ударов наручниками на лице у него остался шрам.

Все время, пока шло следствие и суд, Звягинцев находился под подпиской о невыезде и продолжал работать в ГИБДД — примерно два с половиной года после конфликта.

Во время прений гособвинитель Людмила Турусова назвала события в центре Воронежа «вопиющим случаем». Потерпевшие братья, в свою очередь, также просили о строгом наказании для инспектора, поскольку тот до последнего отказывался признавать вину и раскаиваться.

В суде адвокат инспектора ДПС Наталья Богданова требовала оправдательного вердикта. Она утверждала, что

мужчина исполнял свой служебный долг, но стал жертвой нападения прямо на службе, ведь после драки инспектор попал в больницу.

Супруга подсудимого в дополнение к этому настаивала, что вину инспектора в суде доказать не удалось. Чтобы смягчить суд, защита рассказала, что у инспектора ГИБДД на попечении пожилая мать, неработающая супруга и ребенок. И он не сможет им помогать, находясь в местах лишения свободы.

Своей вины инспектор не признал до самого вынесения обвинительного приговора. Его взяли под стражу сразу после окончания судебного слушания.

Ранее «Газета.Ru» писала том, что в Твери суд вынес свое решение по скандальному уголовному делу, возбужденному в отношении троих сотрудников ГИБДД из Смоленска, которые остановили за неправильную тонировку сотрудника местной прокуратуры. Как утверждали сами инспекторы, о том, что в затонированном Volkswagen Passat ехал сотрудник местной прокуратуры Александр Семенников, они не знали до последнего: в противном случае при выявлении каких-либо нарушений они вызвали бы на место руководство местной прокуратуры, не применяли к Семенникову физическую силу и не доставляли его в отделение. Однако суд в этом деле встал на сторону обвинения и пришел к выводу, что водитель все-таки пояснил, что он является работником прокуратуры, и предъявил свое служебное удостоверение. Суд признал полицейских виновными в инкриминируемых деяниях и назначил условное наказание от трех лет шести месяцев до четырех лет лишения свободы. В течение двух с половиной лет им запрещено занимать должности на госслужбе.