Вечные студенты: водителей отправляют на пересдачу

В ГИБДД поступило предложение проверять водителей на знание теории при замене водительских прав. Инициатором выступает Союз автошкол, представители которого считают, что пересдача теоретической части позволит водителям освежить в памяти актуальные правила дорожного движения.

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«В обращениях есть и толковые предложения. Поэтому, естественно, мы рассмотрим их в установленном порядке. После этого предложения будут приняты или отклонены», — прокомментировал предложение Союза автошкол замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

Председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов, в свою очередь, заверил, что суть инициативы состоит не в доскональной проверке знаний — по его словам, это будет обычное тестирование, призванное напомнить автомобилистам о произошедших за десять лет изменениях в ПДД.

«Понимание того, что происходит с правилами дорожного движения, должно быть у всех адекватным. Поэтому мы предложили сделать универсальный тест. Мы предлагаем не «завалить», а просто освежить в памяти правила дорожного движения», — пояснил Ачкасов в беседе с телеканалом «Звезда».

Однако идея о переэкзаменовке понравилась не всем — первый заместитель руководителя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков счел предложение проходить тестирование каждый раз при замене прав «избыточным». По его мнению, необходимость проведения тестирования приведет лишь к дополнительным тратам для российских водителей.

«Общество поймет его [предложение] только как попытку содрать еще раз деньги за сдачу экзамена, потому что пересдачу кто-то должен оплачивать: или государство, или сам человек», — отметил Лысаков в беседе с «Интерфаксом».

«Это избыточное предложение, у нас водительское удостоверение, то есть само право управления, дается один раз по результатам экзамена, оно бессрочно с учетом замены водительского удостоверения и физического статуса», — пояснил он свою позицию. Замглавы думского комитета добавил, что если с медицинской точки зрения человек допущен к управлению автомобилем, то это право будет у него до конца его жизни.

Сейчас экзамен в обязательном порядке пересдают только водители, ранее лишенные водительских прав по решению суда за грубое нарушение ПДД.

Лысаков согласился, что в этих случаях пересдача экзамена оправданна. Но в ней нет смысла, когда речь идет об остальных автомобилистах — а их в России около 50 млн человек, напомнил Лысаков.

«Водительские права — это кредит доверия общества водителю, а у нас ошибочно думают, что раз я заплатил деньги, то это моя собственность. Человек должен всю жизнь подтверждать право на безопасную езду! Это международная практика. Надо менять сознание, а не думать кто будет платить. В ГИБДД сдать тест не сложно. Вот тогда будет порядок на дорогах», — прокомментировал критику в адрес инициативы в своем «фейсбуке» председатель правления Союза автошкол Александр Ачкасов.

В России водительские права действуют в течение десятилетнего срока, после чего их необходимо поменять. По истечении срока действия предыдущего водительского удостоверения для замены документа граждане должны предоставить медицинскую справку.

В начале прошлого года появилась информация о том, что получить водительское удостоверение на новый десятилетний срок, а также международные права станет возможно не только в подразделениях ГИБДД, но и в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ).

В октябре новые правила вступили в силу — теперь граждане России могут за 15 дней заменить водительские права в случае их утраты, а также оформить международные удостоверения через многофункциональные центры.

«Внесены изменения, обеспечивающие возможность приема документов и выдачи оформленных подразделениями Госавтоинспекции российских национальных водительских удостоверений при их замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг», — рассказали в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД). Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте инспекции.

Тогда же в ГИБДД уточнили, что максимальный срок предоставления государственной услуги будет составлять не более 15 рабочих дней с учетом времени передачи изготовленных подразделением Госавтоинспекции водительских удостоверений в многофункциональный центр.