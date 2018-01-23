Недолив на заправках: как обхитрить мошенников

В конце минувшей недели в СМИ появилась информация о выявлении крупного мошенничества, связанного с массовым обманом водителей в южных регионах России. По данным «Росбалта», ФСБ удалось задержать хакера, чье программное обеспечение для АЗС позволяло их владельцам при заправке топлива недоливать покупателям от 3 до 7% от общего объема. Речь шла о целом ряде регионов и большом количестве АЗС, и, как следствие гигантских объемах недолитого топлива.

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При этом задержанный хакер Дмитрий Заев, по данным издания, ссылающегося на источники в ФСБ, создал «уникальный продукт», с которым сотрудники ведомства еще не сталкивались – он оказался не похож на уже известное программное обеспечение для недолива топлива.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты констатировали, что проблемы с мошенничеством на АЗС действительно существуют. Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов несколько лет назад сам стал участником громкого скандала, столкнувшись с вопиющим фактом обмана на АЗС по дороге на юг.

«Мне тогда залили в бак, в котором уже было какое-то количество бензина, якобы 60 литров топлива. При этом его физическая емкость – 55 литров. Когда я вызвал полицию, то контрольный замер показал, что все идеально и никаких отклонений уже не было.

Я прекрасно помню, как в ожидании стражей порядка оператор АЗС перезагрузила систему на другой софт», — рассказал он.

По его словам, внедрение на АЗС специальных программных комплексов, которые позволяют оператору в ручном режиме настраивать «недолив» топлива – распространенное явление, так как они весьма доступны.

«Чаще всего недолив осуществляется при заправке полного бака. Такова особенность этого софта. Если клиент заправляется на круглую сумму, к примеру 500 рублей, система обманывает, но не сильно. Если говоришь просто – полный бак, здесь недолив уже максимальный. А если заправиться на 10 или 20 литров, то здесь как раз риск обмана минимален, я советую выбирать именно эти варианты.

Дело в том, что на каждой заправке есть мерный цилиндр, которым можно проверить объем выдаваемого топлива. Кроме того, многие заливают в 20-литровые канистры, где также легко выявить недостачу, поэтому обманывать здесь чревато и система выдаст столько бензина, сколько надо».

По мнению активиста, обман происходит на уровне начальника отдельной АЗС и нет разницы, идет ли речь о бензоколонке крупной федеральной сети или малоизвестного бренда.

«Это очень высокодоходный бизнес, который крайне сложно выявить. Даже если водитель что-то обнаружит, то в конкретном случае ущерб измеряется сотней рублей, а для уголовного дела нужна хотя бы 1000, да и процесс доказывания такого обмана крайне сложен. Даже если приедет полиция, как в моем случае, всегда можно все перенастроить обратно. Поэтому единственный способ как-то обезопасить себя, заливать четкое количество литров, в идеале 10 или 20», — подытожил Шкуматов.

Проблема есть

«Проблема недолива есть и она объективная», — констатирует исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко.

По его словам, злоупотребления обусловлены особыми физическими свойствами бензина. «При низкой температуре он сжимается в объеме, а при высокой – увеличивается. Если зимой топливо на базе хранилось при -25, то на АЗС в подземном хранилище температура +5, не ниже.

В таких условиях его объем на самой заправке окажется больше, чем было отпущено с базы и зимой у заправщиков появляются излишки. А летом наоборот. Из раскаленной емкости на базе снова в хранилище и тут разница в температуре будет уже градусов 30-40, но в другую сторону. А значит и у АЗС объем топлива в реальности будет меньше закупленного. Из-за этого появляется серьезная недостача и некоторые сотрудники ее покрывают с помощью вот такого недолива», — рассказывает Сергиенко.

Он не верит информации «Росбалта» о том, что злополучный вирус мог быть внедрен в очень большое количество АЗС. «У нас в России около 24 тысяч АЗС и несколько десятков заправок, о которых, как я понимаю, идет речь в данном случае, это мизер, — говорит исполнительный директор союза. –

Более того, сейчас программное обеспечение сквозное. Все идет аж до налоговой службы. Изменить все это очень сложно. Да, было раньше, когда все замыкалось на одной АЗС, использовались какие-то хитрости».

При этом он признал, что особого контроля за деятельностью АЗС нет. Росстандарт следит только за качеством самого топлива, а Роспотребнадзор реагирует на жалобы. «Для того, чтобы провести проверку внеплановую, нужно чтобы кто-то пожаловался, зайти через прокуратуру, обосновать, что надо проверять, все это очень сложный процесс и условия для всяких ухищрений есть. Но я не думаю, что речь идет о каких-то массовых случаях», — отмечает Сергиенко.

Он уверен, что шанс столкнуться с обманом выше на мелких АЗС, на крупных эта вероятность намного ниже. «Сейчас экономическая ситуация с реализацией топлива достаточно сложная. Особенно в прошлом году был тяжело, потому, что оптовые цены слишком росли, а розничные, которые у всех на виду, поднимать невозможно.

И доходность многих розничных АЗС очень низкая и тут, конечно, соблазн появляется за счет каких-то недоливов обеспечить дополнительную доходность», - отметил собеседник «Газеты.Ru».

Сообщения о выявлении подобных преступлений время от времени, но не слишком часто, поступают от правоохранительных органов. Помимо разоблачения хакера Заева, которое официально пока никто не подтвердил, можно вспомнить масштабное раскрытие МВД мошенничества в 2013 году, когда на десятках современных АЗС крупнейших брендов в Саратовской и Самарской областях были выявлены специальные «жучки», которые позволяли незаметно обманывать водителей.

Примечательно, что тогда об этой истории сообщил все тот же автор агентства «Росбалт», сославшийся на источники в силовых структурах. Тогда стражи порядка также столкнулись с серьезными проблемами при фиксации и доказывания преступной деятельности – несколько литров недолитого топлива оказалось явно недостаточным для уголовного дела. В итоге его удалось возбудить лишь в Самарской области.

Впрочем, сотрудники заправок неофициально рассказывают, что стать жертвами обмана автомобилисты могут и на заправках со вполне исправным софтом. Недоливать топливо, используя различные хитрости, могут и сами операторы АЗС. При заправке перекачка прекращается когда итоговому объему топлива не хватает около 0,5-1,0 литр топлива, которому нужно еще несколько секунд, чтобы пройти по заправочному шлангу. Но если шланг сильно скручен, нам есть петли или загибы, то в бак в итоге может почти ничего не попасть.

Гораздо более широкий маневр для обмана на АЗС старого образца, где установлены механический циферблат или даже стрелки, однако такие остались лишь в отдаленных регионах или маленьких населенных пунктах, а на федеральных трассах, и в европейской части страны их уже не встретишь.