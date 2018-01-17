«Кортеж» погонится за немцами

Стоимость доступных рядовым покупателям моделей «Кортеж» «Газете.Ru» назвал глава Минпромторга Денис Мантуров на Гайдаровском форуме. Серийные автомобили, построенные на базе Единой модульной платформы (ЕМП) будут стоить от 6-7 млн рублей за самую простую комплектацию.

Согласно планам правительства, автомобили «президентского» бренда должны быть дешевле премиальных аналогов примерно на 15%.

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В числе конкурентов «Кортежа» создатели проекта называют и Mercedes-Benz S-класс (стоит от 6,72 млн руб.), и BMW седьмой серии с мотором V12 (10,57 млн руб.).

По данным «Газеты.Ru», полученным ранее от высокопоставленного источника во ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ», ответственным за исполнение проекта, до кризиса конца 2013 года и роста цен на автомобили разработчики предлагали своими моделями закрыть ценовые сегменты от 2 до 20 млн руб.

Фоторепортаж: Проект "Кортеж" __is_photorep_included8200517: 1

То, что серийные модели «Кортеж» будут стоить гораздо дороже, стало очевидно уже давно — автомобили в России подорожали с тех пор примерно в два раза. Однако благодаря уточнениям из Минпромторга можно будет прогнозировать цены и на другие, более дорогие комплектации «Кортежа».

Напомним, что на базе ЕМП будут собирать седаны, джипы, кроссоверы, большие микроавтобусы. Также в СМИ появлялась информация о том, что может появиться и кабриолет «Кортеж», что пока, правда, маловероятно. Производство как правительственных, так и гражданских версий ведется на мощностях НАМИ.

По данным «Газеты.Ru», всего покупателям будет предложено несколько вариантов оснащения: «Бизнес», «Премиум», «Люкс», «Лакшери» и «Эксклюзив».

Автомобили в нише «Бизнес» должны были стоить около 2–3 млн руб. По первоначальным планам, самый недорогой и самый массовый сегмент «Бизнес» должен был продаваться в количестве 10–20 тыс. единиц в год.

Машины в сегменте «Премиум» планировали продавать за 3–5 млн руб. На тот момент в число конкурентов попадали такие модели, как Range Rover (сейчас стоят от 6,7 млн), а также модели Mercedes из серий GL и ML, Range Rover Sport (от 4,8 млн руб.), Evoque (в среднем 3 млн руб.), Land Rover Freelander (сейчас на смену этой модели пришел Discovery Sport, который в топовой версии стоит около 3,7 млн.). Первоначальный план продаж — 3–5 тыс. штук в год.

Следующий сегмент — «Люкс», автомобили из которого должны были стоить 5-10 млн руб. Планировалось, что они составят конкуренцию Mercedes AMG, спорткарам Porsche. Версии ближе к 10 млн руб. должны были отъесть кусочек рынка у Rolles-Royce Ghost и Bentley Flying Spur.

Сегмент «Лакшери» должны были представлять автомобили стоимостью 10-20 млн руб. В планах продаж стояло 500 единиц в год. Благодаря моделям «Лакшери» в НАМИ и сейчас надеются привлечь представителей бизнес-элит и региональных лидеров, которые захотят иметь в гараже такой же автомобиль, как у президента.

А самыми дорогими станут автомобили из серии «Эксклюзив», которые, по задумке авторов проекта, будут продаваться партиями не более 50–100 машин в год. Скорее всего, именно эту версию можно будет заказать в бронированном исполнении.

Также, согласно информации «Газеты.Ru», семейство моторов для серийных «Кортежей» будет включать в себя четыре базовых двигателя, построенных на основе «унифицированного цилиндра». Первый вариант — это турбированные моторы V4 мощностью 200–250 л.с. Вторым в семействе идет двигатель V6-турбо мощностью 350–400 л.с. для серийных автомобилей семейства ЕМП в ценовых группах «Бизнес» и «Премиум».

«Особо стоит выделить новые многоцилиндровые двигатели V8 и V12, которые предназначены для автомобилей групп «Люкс» и «Эксклюзив», — говорил в интервью «Газете.Ru» экс-глава НАМИ и куратор проекта Максим Нагайцев. — Это будут суперсовременные мегадвигатели для тех, кто любит погорячее. А именно V8-турбо мощностью 550–600 л.с. для всех автомобилей семейства и V12-турбо мощностью 800–850 л.с. для специальных версий и эксклюзивных автомобилей, построенных на ЕМП».

Производство всех моторов велось в России, изготовление прототипов всех серий в 2015–2017 годах было произведено в НАМИ. Работа над созданием двигателей велась совместно со специалистами из немецкого Porsche.

Изначально в Минпромторге и НАМИ планировали, что автомобили, родственные машинам первых лиц государства, поступят в продажу в 2018-2019 годах — после инаугурации президента. Теперь же на Гайдаровском форуме Денис Мантуров уточнил, что производство и серийные поставки автомобилей этого проекта начнутся в следующем году --

в свободной продаже машины появятся с 2019 года. При этом любой желающий сможет заказать и приобрести любую модификацию — хоть «люкс», хоть бронированную».

Пока более свежих данные о планах по производству серийных автомобилей «Кортеж» нет — в пресс-службе Sollers отказались их называть, объяснив это тем, что продажи стартуют еще не так скоро. Не получится у потенциальных покупателей и увидеть первые модели — скорее всего, проект будет засекречен вплоть до самой инаугурации.

Отметим, что Минпромторг решил назвать некоторые данные по проекту после того, как в СМИ появилась информация о том, что сроки поставок первых автомобилей проекта для ФСО сорваны. В ведомстве заявили, что первые автомобили проекта уже поступили в гараж особого назначения президента. Всего же до конца года в ФСО должно быть поставлено до 70 автомобилей проекта «Кортеж». Ранее Мантуров рассказывал, что в 2017 году президент России Владимир Путин тестировал отечественный лимузин «прототип А» и даже ездил на нем. По его словам, глава государства тогда остался доволен результатом разработчиков.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто считает, что называть потенциальных конкурентов модели пока рано, поскольку готовые версии автомобилей пока никто не видел, кроме того, неизвестна и себестоимость их производства.

«Пока все, что касается будущих покупателей, умозрительно — готовые автомобили никто не видел, не ездил на них, — сказал Моржаретто «Газете.Ru». — Поэтому говорить о мифических покупателях пока преждевременно — нужно показать товар лицом.

Нам много раз объявляли, что-тот или иной автомобиль станет «убийцей» другого, но на мировом рынке царит чудовищная конкуренция, и пока все, что связано с «Кортежем» можно оценивать лишь приблизительно. Непонятна себестоимость производства автомобилей и то, где их будут собирать, чтобы выйти на существенные объемы. Ведь очевидно, что производственная площадка в НАМИ не может обеспечить высоких объемов. Значит, после запуска проекта и оценки первых результатов придется договариваться с Sollers по созданию отдельной сборочной площадки. Но, повторюсь, пока это только предположения».

Между тем Маркус Шэфер, член правления подразделения Mercedes-Benz Cars, отвечающего за производство и управление цепочкой поставок, заявил «Газете.Ru», что конкуренция с «Кортежем» его не пугает. В пресс-службе BMW от комментариев отказались.

При этом новость о планах автомобилей «Кортеж» вызвала интерес и у других представителей автомобильного премиум-сегмента. Так, директор по корпоративным коммуникациям Rolls-Royce Motor Cars в Восточной Европе Франк Тиманн в беседе с «Газетой.Ru» назвал отважным решением запуск проекта. «Это очень храбрый шаг — заявить, что «Кортеж» будет конкурировать в премиальном сегменте, — сказал Тимман. — Мне действительно интересно, что с ним будет дальше. За последние сто лет было несколько попыток закрепиться в этом сегменте, но они провалились. Как предприниматель я держу за этот проект кулачки, потому что понимаю — запускать новый бренд в этом сегменте невероятно сложно».