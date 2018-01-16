«Отморозков везде хватает»

Сотрудница туристической компании из Калининграда Екатерина Молодцова, члены семьи которой попали под град камнейпри путешествии на автомобиле по Польше, рассказала, что они благополучно вернулись домой. В своем свежем сообщении в фейсбуке россиянка попросила не придавать произошедшему политического окраса и написала об акте агрессии более подробно.

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Как рассказала Молодцова, в субботу, 13 января, ее четырехлетняя дочь вместе с бабушкой и дедушкой отправились в автомобильное путешествие по своему стандартному маршруту выходного дня Калининград-Гданьск. Инцидент произошел около 14 часов дня на парковке рядом с центральной улицей города. Путешественники прогревали машину перед тем, как отправиться вместе с ребенком в аквапарк.

«Мама сажает ребенка в машину. В этом момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина начинают градом сыпаться каменюки! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло!, — написала Молодцова (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — «Газеты.Ru»). — Грохот, шум бьющегося стекла. На автомате хватает ребенка на руки, отходит от машины и глазами ищет место, откуда ведется прицельный обстрел. Прицельный, очень четкий. Нападавшие знали куда они целились. Реагируя на происходящее, мама замечает окно и двух мужчин в нем. И так же видит, как долетают последние камни».

В новом сообщении Молодцова предположила, что акт агрессии был спланирован.

«Вы храните камни в квартире? Я — нет. Но самое отвратительное то, что ждали и целились в ребенка. Иначе я не могу объяснить. Зачем нужно было столько ждать? Ну разбили бы ночью окно, высказали бы свое «фи». Да и все. А тут готовились, понимаете, готовились и четко ждали, когда начнут садится в машину. И вот тут, что-то мне подсказывает, что дело совсем в не заведенном двигателе», — поделилась женщина.

По словам Молодцовой, вызвать полицию и связаться с российским консульством ей помогли выбежавшие сотрудники отеля, который располагается как раз напротив злополучной парковки.

«Помогли вызвать полицию и связаться с консульством России в Гданьске.

В подобных случаях, находясь в иностранном государстве, нам рекомендуют обращаться в консульство своей страны. И не зря.

Консульский сотрудник ознакомилась с проблемой, после чего дала вполне нормальный и понятный алгоритм дальнейших действий. Пожелала удачи и скорейшего разрешения ситуации», — рассказала Молодцова.

Далее, по словам россиянки, на место событий быстро прибыла польская полиция, но, по ее словам, стражей правопорядка больше волновала законность пребывания россиян на территории страны, чем поиск злоумышленников.

Как рассказала Молодцова, пока сотрудники полиции беседовали с членами ее семьи, из подъезда дома вышли двое молодых людей, в которых пострадавшие узнали тех, кто бросал камни.

Когда же они сообщили об этом полиции, сотрудники ведомства, по словам Молодцовой, не предприняли никаких действий для задержания подозреваемых.

«Потребовали разговаривать только на польском языке. Благо мама всю сознательную жизнь в туризме, и на польском изъяснится может. Забрали паспорта, и около часа, сидя в патрульной машине, выясняли законным ли способом попали в Гданьск трое коренных калининградцев. Бред!», — пожаловалась женщина в первом сообщении. Однако теперь женщина решила написать более конструктивно.

«Действия полиции можно оценить, как правомерные. Люди выполняли свою работу. После прибытия на место еще одного комиссара, полиция поднялась проверить наши показания в ту самую квартиру. Я уже писала, что двое этих людей на тот момент, квартиру уже покинули. И мы это видели. Но полиция уже вела расследование. После окончания всех формальных мероприятий мама и дочь остались в апартаментах, а ее супруг поехал в отделение полиции для дачи показаний. В отделении уже ждал переводчик. Все очень по-человечески. Рассказали, что раскрываемость таких преступлений в Гданьске очень велика. Пообещали сделать все возможное», — сообщила россиянка.

После происшествия путешественники заклеили выбитое стекло клеенкой и скотчем и вернулись домой. Полиция оценила материальный ущерб в 500 злотых (около 8 тысяч рублей)

«Мы не считаем этот инцидент какой-то национальной трагедией. Я понимаю, что отморозков хватает везде.

Но возмущает варварский способ высказывания мыслей. Это как могло в голову прийти, человеку, по видимым физическим признакам очень напоминающего мужчину, — возмутилась россиянка. — Женщины и дети. Страшно. Люди, пожалуйста, будьте людьми! Очень желаю, чтобы вашим детям и семьям никогда не пришлось столкнуться с чем-то подобным. В этой ситуации нет политики, национализации и разжигания розни. Здесь моя маленькая дочь, которая по вашим убеждениям должна нести ответственность за то, что олигархи на другом конце света что-то там не поделили и тем самым рассорили дружественный народ. На этом политика закончилась».

По словам Молодцовой, ее удивило и тронуло желание людей ей помощь. Она рассказала, что получила много сообщений от поляков, которые просили прощения за то, что произошло в их стране. Слова поддержки пришли и из многих других стран:

«Италия, Испания, Сербия, Словакия, Швеция, Нидерланды, Австрия и Германия — вот такая география отзывов и предложений о помощи. Предлагали все: от чашки кофе, до юридической помощи. Предлагали бесплатное проживание до момента урегулирования конфликта. Приглашали в гости, оставляли реальные контакты. Искренне переживали за малышку. Присылали фотографии своих детей и внуков. Тронуло все это реально до слез».

В конце женщина пообещала, что ее семья не будет отказываться от путешествий по Польше.

Тем временем стало известно, что после широкого общественного резонанса в России, который вызвала история, комендатура городской полиции Гданьска решила провести дополнительное расследование и проверить правильность действий своих служащих. По данным местного издания Gazeta Wyborcza, полицейские действительно проверяли паспорта пострадавших калининградцев. Но это была стандартная процедура, которая не заняла много времени. Всего весь выезд на вызов занял не более часа.

Выяснилось, что в квартире, откуда вылетели камни, живет обычная семья, членов которой ранее не привлекали к ответственности. В квартире не обнаружили ничего подозрительного. Полицейские уже изучили записи с камер видеонаблюдения, но момент падения камней в объектив не попал, как и то, когда калининградцы указывали на подозреваемых мужчин. На записях есть лишь автомобиль с разбитым стеклом.

Полиция Гданьска планирует провести еще одну встречу с пострадавшими для выяснения деталей.

В генеральном консульстве в России в Гданьске «Газете.Ru» сообщили, что россиянка действовала совершенно правильно, первым делом обратившись к ним. Специалисты консульства советуют попавшим в сложную ситуацию россиянам сразу обращаться к ним, чтобы получить консультацию.

«Конечно, бывают разные случаи, с которыми могут столкнуться путешественники заграницей, — сказали в консульстве. –— Но, действительно, за консультацией можно позвонить в консульство — телефон экстренной связи работает круглосуточно. Мы, например, можем помочь, если утрачены документы. Кроме того, при пересечении границы с Польшей некоторые сотовые операторы присылают список телефонных номеров экстренных служб».

Россияне периодически подвергаются нападениям заграницей. Одним из самых резонансных стало происшествие в Абхазии в ноябре 2017 года. Тогда путешествующий по стране на автомобиле турист из Екатеринбурга — 48-летний Василий Снегирев — пожаловался на то, что его вместе с 16-летним сыном удерживают в Гаграх местные жители. Причиной конфликта стало ДТП, в котором автомобиль одного из местных жителей получил серьезные повреждения после того, как Снегирев въехал в него на своей Audi. Владелец машины потребовал выкупить ее за 200 тыс. рублей. Снегирев обратился в ГАИ города Гагры, но там ему не помогли. У мужчины забрали права и документы на машину, а также предупредили, что «свои люди» не дадут ему с сыном пересечь границу. Только после вмешательства МВД Абхазии россиян отпустили на родину.

Также в ноябре 2017 года нападению подверглись другие российские туристы, путешествующие на автомобили по Тбилиси. Местным жителям по какой-то причине не понравился припаркованный неподалеку от парка на горе Мтацминда автомобиль Mini Cooper. Они выбили у иномарки заднее и боковые стекла и повредили лобовое.