Водитель автобуса-убийцы посидит дома

После новогоднего затишья в Следственном комитете впервые прокомментировали ход расследования резонансного ДТП, которое произошло 25 декабря в районе станции метро «Славянский бульвар» на Кутузовском проспекте. Расследование ведет центральный аппарат ведомства.

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«Следствие продолжает работу по сбору технической документации в Одинцовском филиале ГУП МО «МОСТРАНСАВТО», проверке технического состояния автобуса, организации работы водителей, а также сведений о проводимом с ними обучении и инструктажах. Допрашиваются очевидцы происшествия, изучаются записи камер наружного наблюдения. Для установления технического состояния автобуса и обоснованности действий водителя назначена автотехническая судебная экспертиза. К исследованию технического состояния автобуса привлечены эксперты РФЦСЭ Минюста России, представители заводов-изготовителей и ГУП МО «МОСТРАНСАВТО». Кроме того, проводится исследование видеорегистратора, изъятого в кабине автобуса», - говорится в сообщении.

И тут же, несмотря на отсутствие заключения автотехнической судебной экспертизы, в СК однозначно сообщают, что «следствием были получены достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса».

Именно этим обстоятельством в ведомстве объяснили задержание водителя автобуса Виктора Тихонова. После ДТП он был госпитализирован и вышел из больницы в начале января.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц). По данным следствия, 25 декабря 2017 года на Кутузовском проспекте Тихонов в нарушение ПДД допустил выезд транспортного средства на тротуар и не принял мер к его остановке. В результате автобус съехал вниз по ступеням лестницы подземного перехода и совершил наезд на пешеходов, четверо из которых от полученных травм скончались, 10 человек получили различные телесные повреждения», - напомнили в СК.

При этом следствие обозначило объем работы с обвиняемым, который еще предстоит совершить.

«Для объективной оценки обстоятельств произошедшего следствию предстоит исследовать необходимую документацию для выяснения условий работы водителя, его профессионального уровня, возможных обращений граждан в связи с выполнением им своих обязанностей, а также общего состояния здоровья, как в момент ДТП, так и предшествующий ему период,

- отметили в ведомстве.

После этого тезис о вине водителя вдруг неожиданно ставится под сомнение.

«Только по результатам проведения всего комплекса следственных действий и экспертных исследований можно будет сделать окончательные выводы о причинах произошедшего и обстоятельствах, способствовавших этому преступлению», - заключили в пресс-службе СК России.

При этом «Газета.Ru» еще 9 января направила в ведомство письменный запрос с просьбой прокомментировать ход расследования, на которой в Управлении по взаимодействию со СМИ не ответили.

В пятницу материалы дела с ходатайством об аресте Тихонова на два месяца поступили в Басманный районный суд, по месту нахождения штаб-квартиры ведомства. В ходе заседания следователи просили взять Тихонова под стражу, в свою очередь представитель прокуратуры, как и сам обвиняемый, просили у суда домашнего ареста. Тихонов мотивировал просьбу желанием общаться с малолетними внуками.

В надзорном ведомстве отметили, что преступлением, инкриминируемое водителю совершено по неосторожности и классифицируется как средней тяжести. Кроме того, в прокуратуре отметили отсутствие результатов автотехнической экспертизы.

В ходе заседания водитель автобуса не признал вину и заявил, что трагедия могла произойти из-за технической неисправности автобуса.

Сразу после ДТП, еще до госпитализации с кровоизлиянием в мозг, Тихонов уже заявлял, что авария могла произойти из-за технической неисправности, кроме того звучала версия об упавшей под ноги водителю бутылке с водой, которая могла помешать ему нажать на тормоз.

Тем не менее, внятного изложения ситуации от водителя не последовало, а запись с видеорегистратора оказалась повреждена – сохранились только первые секунды после начала движения автобуса от остановки по тротуару в сторону подземного перехода.

«В удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении Тихонова меры пресечения в виде содержания под стражей отказать, удовлетворить ходатайство защиты, поддержанное представителем прокуратуры, о заключении Тихонова под домашний арест», - прочитал постановление судья Артур Карпов. Срок домашнего ареста – до 25 февраля.