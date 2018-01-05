Парковка запрещена: как россиян штрафуют в Европе

Накануне новогодних праздников многие россияне уже спланировали автопутешествия заграницу. Однако для некоторых из водителей до сих пор большая загадка — что делать, если ты арендовал машину, а потом получил штраф за нарушение ПДД. Еще больший вопрос — если нарушил на своей машине, с российскими номерами, найдет ли тебя заграничное «письмо счастья». И что будет, если его проигнорировать. «Газета.Ru» собрала истории от автопутешественников, которые объездили весь мир, чтобы разобраться с типичными ситуациями и рассказать о мелких неприятностях, которые могут вырасти в крупные штрафы.

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Прокатная машина: придется заплатить штраф и комиссию

В целом, как показывает опыт, при аренде автомобилей за границей, штрафа за нарушение ПДД либо правил парковки водителям не избежать. Речь по умолчанию идет о «письмах счастья», выписанных в режиме фото-видеофиксации, поскольку встреча с полицейским сама по себе грозит неотвратимым наказанием. Все данные о водителе вносятся в договор аренды. Прокатные конторы уже набрали печальный опыт на банковских картах с нулевым балансом и заранее блокируют до нескольких сотен евро на картах клиента не только на случай ДТП, но и как раз

для гашения «услуг» по передаче данных клиента-нарушителя в полицию. За эту операцию в прокатной конторе берут свою весьма приличную комиссию. Какую — лучше узнавать сразу или искать этот пункт в договоре: суммы варьируются примерно от 15€ до 60€.

К примеру, автомобилистке Анастасии пришлось два раза заплатить по 60€ в Италии за такую «услугу».

«Деньги за передачу данных по каждому штрафу списали отдельно. Потом сами штрафы пришли в почтовый ящик: первый — за случайный выезд на полосу общественного транспорта по указанию навигатора, и второй — за проезд без оплаты проезда по платной дороге — застряли между двумя шлагбаумами, но нас выпустили служащие», — рассказала автомобилистка «Газете.Ru».

На случай проигнорированного штрафа при аренде показательна история от еще одного путешественника, Сергея, для которого прогрессирующая ставка оказалась не мифом, а реальностью. «Во Флоренции въехал в зону только для местных. Через пару месяцев с карточки попытались снять штраф. Отказываю: подумал, что мошенники. Через некоторое время по почте

приходит бумага из префектуры с уведомлением, что штраф вырос с 50 до 100€, и предложением оплатить или оспорить его. В случае проигрыша штраф пообещали удвоить и снять расходы на рассмотрение — всего около 300€. Оплатил».

Российские номера: штрафы не догонят

Как рассказал «Газете.Ru» владелец прокатной конторы в Италии Андрей Матвеев, прокатная организация не обязана оплачивать штраф, который «прилетел» на ее машину. Им достаточно только отослать в полицию скан контракта, по которому машина была в аренде в тот день, когда был наложен штраф.

«Дальше — проблемы полиции, которая должна не только взять с вас штраф, но и начислить штрафные баллы, если вы живете в европейской стране. Но полицейским не хочется возиться с россиянами и разыскивать их своими силами.

Поэтому они почти никогда не присылают в Россию квитанции с просьбой оплатить. Однако прокатные конторы сами научились делать на этом бизнес: они оплачивают за вас ваш штраф в кратчайший срок (со скидкой) и снимают с вашей карты не только сумму штрафа, но и еще 30-40 евро «за хлопоты».

Кстати, для того, чтобы снимать деньги с карт клиентов, нужно особое разрешение банка, и у совсем маленьких прокатных контор его может и не быть. В целом, как резюмирует прокатчик,

если штраф за нарушение ПДД пришел на российские номера, его можно спокойно не платить, и ничего не случится.

«Если же машина была прокатной, то, если на вашей карте есть достаточная сумма, с вас снимут и штраф, и дополнительные деньги в карман конторы. А если на карте денег нет, то вам направят грозное бумажное письмо с просьбой оплатить штраф. Письмо можно выбросить — на ваших возможностях получать туристические визы это никак не отразится. Но если вы планируете получать европейские права и вид на жительство, то этот «висяк» вам точно припомнят. Такая информация хранится два года, и вам начислят и штраф, и проценты за просрочку, а кроме того, вычтут водительские баллы, что приведет к повышенной стоимости страховки».

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» Италия

Водитель Георгий, который решил не оплачивать в Италии штраф за прокатный автомобиль, пока с санкциями не столкнулся: около пяти лет назад в Италии он арендовал Fiat, в Риме случайно заехал в зону для местных жителей, а через полгода по почте получил штраф 100 евро. «Испугался, что могут не впустить в страну, попытался оплатить через указанный сайт, но оплата не прошла. Никаких последствий не ощутил, не раз был потом в Италии и в Евросоюзе».

Тем не менее, стоит отметить, что Италия на проштрафившихся водителей чаще других стран смотрит сквозь пальцы, а вот в более прагматичных государствах, например, Германии или Франции, без печальных последствий не обойтись — такие дела автоматически отправляются в суд.

Скидка 50% на штрафы в Евросоюзе

Штрафы со скидками, к которым россияне начали привыкать совсем недавно, в Евросоюзе обычное дело.

Срок льготного периода зависит от страны. Например, в Италии это пять дней.

Юрий Воронцов/«Газета.Ru» В городке Истрана в Италии

Но есть «лазейка»: дело в том, что сначала штраф получает прокатчик и передает его в полицию, и дата его выписки автоматически обновляется. Соответственно, и скидка около 50% начинает снова действовать.

«Летом 2017 года во Франции брали машину, еще в процессе аренды прокатчик списал 16 евро за обработку штрафа, прислал расшифровку на электронную почту, — рассказала «Газете.Ru» автомобилистка Екатерина. — Через полтора месяца пришел по обычной почте сам штраф за превышение скорости на 1 км/час (разрешенная скорость +5 км/час). Льготный период оплаты еще не истек, поэтому в тот же день оплатила через интернет со скидкой, инструкция о том, как платить, была в письме – заплатила 19 евро в виде сборов и 45 евро штрафа».

Ловушки и неожиданности

Есть случаи, когда неподготовленный турист может и вовсе лишиться всего бюджета, выделенного на путешествие, если заедет не туда. Например, в той же Италии, как уже стало понятно, самое распространенное нарушение — заезд в зону ZTL. Здесь, как правило, работают видеокамеры, причем за каждый снимок полагается и штраф, и сбор за обработку данных – за несколько минут можно получить хоть пять штрафов, и за каждый снимут по дополнительному сбору.

В США проезд по мосту «Золотые ворота» — платный.

Ernest K. Bennett/AP Утренний трафик на мосту «Золотые ворота», 1952 год

И, если не заметить табличку и будку для оплаты в стороне от въезда, можно оказаться на месте Константина: «На прокатную контору пришел штраф, и они списали с меня $25 и еще $10 в виде комиссии. А сам въезд стоит в районе $6», — поделился автомобилист. Кстати, ситуации с прокатными машинами в США работают так же, как и в Европе: и штрафы, и комиссию могут просто списать с банковской карты без вашего участия.

С проблемами с оплатой парковки в Финляндии могут столкнуться обладатели трехзначных номеров региона в номере автомобиля. «Есть возможность прописать номер кириллицей, набрал на латинице, но там буква «Х», а не «Ха», а дальше уже идей ячейка с регионом, а вот там только два символа, московские «три топора» не прописать», — пожаловался водитель Павел.

Еще одной историй из Финляндии с «Газетой.Ru» поделился телеведущий Александр Добин – он оказался там на машине с московскими номерами в рождество. «Парковка в эти дни бесплатная, мы оставили машину на день и ушли гулять, — рассказал Добин «Газете.Ru». – Оказалось, что каждые три часа надо было оставлять под стеклом записку с временем начала парковки, и мы нашли под дворником квитанцию о штрафе. Через неделю на границе при выезде хотели его оплатить.

Показали квитанцию пограничнику, который сказал, что это не полицейский, а муниципальный штраф, и его можно не оплачивать, потому что муниципалы жадные. И выбросил квитанцию в урну».

В свою очередь, вице-президент Национального союза автомобилистов России Ян Хайцеэр советует просто не нарушать ПДД, но если нарушение все-таки произошло, и не по вашей вине, он рекомендует постараться объяснить это полицейским, поскольку есть шанс доказать свою правоту.

«Дело было в Швейцарии. Мы поставили машину и не заметили в этом месте запрещающий знак, стояли не мы одни, — рассказал Хайцеэр «Газете.Ru». – Когда мы вернулись через пять дней, то обнаружили штраф на кругленькую сумму — оказалось, что из-за сильного снегопада знак просто залепило снегом. Штраф нам выписали местные полицейские, и мы пошли в участок, где рассказали свою версию и выразили готовность оплатить штраф, но только за два дня.

Они проверили сводку, увидели, что действительно шел снег, и простили нам три дня. Но нужно быть готовым, что в случае 100-процентного нарушения систему не переубедить.

Так, в той же Швейцарии я забрал машину с платной парковки через полторы минуты после отведенного срока и также нарвался на штраф. Если говорить про менее цивилизованные в этом плане страны, например, Северную Африку, будьте готовы, что в Тунисе, Марокко, Алжире с вас будут требовать взятки, а с полицейскими лучше не спорить».