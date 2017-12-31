Новые знаки, подросшие штрафы и другой глава ГИБДД

Новый глава ГИБДД и борьба со смертностью

Евгений Переверзев/Коммерсантъ Глава ГИБДД России Михаил Черников

Одним из знаковых событий в 2017 году стала смена главы ГИБДД России с Виктора Нилова на Михаила Черникова. Источники «Газеты.Ru» предполагали, что отставка Нилова связана не только с официально заявленной причиной достижения предельного возраста пребывания на госслужбе, но и с тем, что он не желал менять ведомство, блокируя большинство предлагаемых инициатив. Пришедшему ему на смену генерал-майору, протеже первого замминистра МВД Александра Горового, сразу пришлось непросто: в это время в регионах произошло несколько крупных смертельных ДТП, в том числе с детьми, которых перевозили автобусами. Это вызвало волну проверок в сфере пассажирских перевозок. Впрочем, и после этого крупные аварии с пассажирским транспортом происходят едва ли не каждую неделю.

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Чуть помедленнее, люди

Одной из «ласточек», демонстрирующих, в какую сторону будет развиваться организация дорожного движения в России, стало руководство по «успокоению дорожного движения», которую разработал Минтранс. В списке различных методов по организации дорожного движения, которые сделают для водителей некомфортными поездки на высоких скоростях, заужение полос, организация большего количества однополосных дорог и установка дорожных неровностей.

За не пропуск пешехода — 2,5 тыс. рублей

В 2017 год в России ужесточили штраф для автомобилистов, которые не пропускают пешеходов. Если раньше нарушителя ждал штраф в 1,5 тысячи рублей, то теперь сумма выросла до 2,5 тыс. рублей: cтолько теперь приходится платить автолюбителям, не уступившим дорогу велосипедистам или другим участникам дорожного движения, которые пользуются преимуществом.

На круге ты главный, на «вафлю» лучше не выезжать

Максим Блинов/РИА «Новости»

В минувшем году в правительстве окончательно устранили недопонимание между водителями, оказавшимися на круговом движении и только заезжающими на круг. Приоритет проезда на круге получил тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим приходится уступать дорогу.

Следом за «кругами» в правительстве утвердили и вафельную разметку — ее признали полезной и посоветовали применять во всех регионах. Такая разметка нужна для того, чтобы водители четко понимали: если они остановятся на желтом участке после того, как загорится красный сигнал светофора, их ждет штраф, ведь на пересечении проезжих частей с такой разметкой ведется автоматический контроль нарушений.

Всего фиксируется три вида нарушений: это проезд на красный свет, выезд за стоп-линию, а также поворот не из того ряда.

Штраф в 1 тыс. руб. за подобное нарушение уже существует в ПДД. Так, согласно п. 1 ст. 12.13 КоАП, инспектор ГИБДД имеет право оштрафовать водителя, который не рассчитал время и выехал на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил автомобилиста остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Но на деле водителей за такое правонарушение практически никогда не наказывали — без камер фото- и видеофиксации отследить его было практически невозможно.

Новые знаки

Фоторепортаж: Новые дорожные знаки появятся в России __is_photorep_included11384900: 1

Вместе с новой разметкой в России стали появляться новые дорожные знаки и уточняющие таблички. В их числе «Въезд на перекресток в случае затора запрещен», который напоминает водителям о значении желтой «вафли» на дороге.

Кроме того, этот знак может и полностью заменять собой вафельную разметку.

Табличку «Глухие пешеходы» начали устанавливать в тех местах, где наиболее вероятно появление людей с нарушением слуха. Для обозначения перекрестков, где разрешено переходить дорогу наискосок, будут устанавливать знаки «Диагональный пешеходный переход»: белые «разбегающиеся» стрелки на синем фоне. Кроме того, утвержден знак «Выделенная трамвайная полоса» — он появится там, где движение трамваев обособлено. А на светофорах, в тех местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, начнут устанавливать знак «Уступи всем, и можно направо». Он разрешает поворот направо на красный сигнал светофора, если это не мешает другим участникам движения.

В списке новых также знаки направления движения по полосам. Стрелки покажут, с какой полосы разрешен поворот направо или налево. На них может содержаться дополнительная информация (знаки приоритета, запрета въезда или сквозного проезда и т.д.). В населенных пунктах допускается их применение, если на дороге не больше пяти полос. Появятся также обновленные знаки «Платной парковки», парковки со способом постановки ТС, знак «Внеуличная парковка», «Парковка для инвалидов».

Новые правила получения водительских прав

Кардинальные изменения были внесены в порядок предоставления таких госуслуг, как проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, а также выдачу водительских удостоверений и документов по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Все это стало частью программы по снятию с органов ГИБДД дополнительной нагрузки. Так, получить национальные и международные водительские права стало возможно через МФЦ за 15 дней, а места приема и ожидания заявителей стали комфортнее.

Скорректирован и ряд испытательных упражнений при сдаче на водительские права и условия их выполнения для мотоциклистов. Например, упражнение «скоростное маневрирование» для мотоциклов стало обязательным.

В связи с этим к существующей схеме испытательного упражнения добавлен второй вариант его выполнения, который может быть адаптирован к любой площадке (первый вариант в связи с большим участком, необходимым для его выполнения, длиной 80 метров помещается не на всех площадках). Решен вопрос о проведении экзамена на площадке в зимних условиях.

Не получили «письмо счастья» — 50-процентная скидка не сгорела

Важное решение для автомобилистов, которые «поймали» штраф за нарушение ПДД, но он не получили его по почте и лишились 50-процентной скидки, принял Верховный суд. Раньше районные судьи чаще всего просто «отфутболивали» водителей, которые пытались доказать, что не получили «письмо счастья» и не знали о штрафе.

Конституционный суд встал на сторону автомобилистов после жалобы одного из них, предписав внести соответствующие изменения в законодательство. Кроме того, КС обязал суды не уклоняться от рассмотрения исков автовладельцев.

Сотрудники ГИБДД: вежливее и фотогеничнее

Вступил в силу новый административный регламент в сфере безопасности дорожного движения, предназначенный для сотрудников ГИБДД. Он предписывает, что сотрудник ГИБДД при общении с водителями должен воздерживаться «от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера» по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.

Также в документе прописано, что полицейские не имеют права «проявлять грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, высказывать предвзятые замечания и неправомерные, незаслуженные обвинения, а также оскорбительные выражения или реплики и совершать действия, провоцирующие противоправное поведение».

При этом из объемного текста документа после его утверждения исчезла фраза о возможности съемки сотрудников ГИБДД автомобилистами. На это сразу обратили внимание СМИ и общественники — и принялись обсуждать, что повлечет за собой это изменение.

В итоге Госавтоинспекции пришлось дополнительно разъяснить, что инспектор не имеет права препятствовать видеозаписи. Однако в ведомстве уточнили, что существует ряд исключений, когда съемка сотрудников ГИБДД запрещается, например, в рамках осуществления охранных либо оперативно-розыскных мероприятий.