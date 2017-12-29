Новое ЧП: автобус протаранил остановку

В пятницу утром у станции метро «Сходненская» произошла серьезная авария с участием пассажирского автобуса «Мосгортранса». Неназванный «информированный» источник информагентств, сообщивший о ней, утверждал, что жертвами ДТП стали два человека.

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Тем не менее, довольно быстро выяснилось, что в отличие от инцидента у «Славянского бульвара» на этот раз происшествие с автобусом обошлось без жертв.

«29 декабря в районе дома 37 по ул. Сходненская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса по предварительной информации при попытке уйти от столкновения с другим транспортным средством не справился с управлением и допустил наезд на остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибших нет, по предварительной информации пострадало 3 человека. На месте ДТП работает полиция и сотрудники экстренных служб», — прокомментировал инцидент глава пресс-службы ГУ МВД Москвы Юрий Титов.

Фоторепортаж: Автобус въехал в остановку с людьми в Москве __is_photorep_included11573018: 1

«На Сходненской улице произошло ДТП с автобусом. Причины произошедшего выясняются. По предварительной информации автомобиль ударил автобус, из-за чего автобус совершил наезд на остановку. Погибших нет», — прокомментировали аварию в Департаменте транспорта Москвы. В ведомстве также заявили, что вины водителя автобуса в произошедшем нет.

«Водитель автобуса 60-го года рождения, имеет все категории, прошел необходимый предрейсовый контроль. Предварительная причина: ДТП по вине другого водителя», — отметили в ведомстве. Там также отметили, что у водителя автобуса нет ни одного нарушения с 2015 года.

Детей среди трех пострадавших нет, никто из них опасных для жизни травм не получил.

Предполагаемого виновника ДТП задержали. Водитель Daewoo, который якобы спровоцировал водителя автобуса совершить наезд на остановку, оказался официально зарегистрированным подмосковным таксистом. Судя по фотографии автомобиля, она все-таки также поучаствовала в столкновении – у легковушки повреждена правая задняя часть кузова.

Полиция проводит проверку, но если пострадавшие избежали серьезных травм, то в отношении виновника аварии следователи не смогут возбудить уголовное дело. Однако свое уголовное дело возбудил уже Следственный комитет. Там усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ. (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Объектом расследования в данном случае будет, либо фирма-владелец такси, либо «Мосгортранс».

На опубликованной записи с камер видеонаблюдения видно, что легковушка перед аварией стояла прямо на остановке. Несмотря на запрет на стоянку, многие таксисты, в том числе нелегальные буквально оккупировали остановки общественного транспорта на окраинах столицы.

Специальные рейды ГИБДД в отношении таких таксистов, которые серьезно затрудняют движение автобусов, крайне редки, а в остальное время полицейские не обращают на них внимание.

На ролике можно разглядеть столкновение, которое произошло между автомобилем и автобусом. Возможно, водитель «Мосгортранса» слишком поздно заметил на своем пути неприметную и, возможно внезапно остановившуюся легковушку, и предпринял неудачный маневр, чтобы избежать более сильного столкновения.

Происшествие на северо-западе столицы сразу же вызвало большой резонанс в СМИ и соцсетях на фоне недавней трагедии на станции метро «Славянский бульвар». 25 декабря водитель автобуса «Мострансавто», курсировавшим из Москвы в Сколково, по до сих пор неустановленной причине неожиданно выехал на тротуар и заехал в подземный пешеходный переход.

Тогда погибли четыре человека, а еще более 10 человек получили серьезные травмы.

Сам водитель, который также пострадал в ДТП, выдвинул сбивчивую версию. Он показал, что автобус, начав движение, потерял управление, и он не смог его остановить. Кроме того, говорилось, что остановить автобус не получилось из-за упавшей бутылки воды. Так или иначе, в события у «Славянского бульвара» точка будет поставлена еще нескоро — из-за состояния водителя следователи даже не могут его полноценно допросить.

Стоит отметить, что после трагедии у многих станций в метро в Москве стали появляться бетонные блоки, преграждающие въезд в подземные пешеходные переходы.