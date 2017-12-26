Губернатору не хватило спецсигналов

Инцидент с автомобилем губернатора Сергея Морозова произошел в вечером 24 декабря. Закрепленный за ним Volkswagen Transporter с включенной «мигалкой» стоял на обочине дороги в центре поселка Мирный, что неподалеку от аэропорта Ульяновска. За минивэном находилась машина сопровождения.

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Сам момент столкновения губернаторского автомобиля и ВАЗ-21099 попал на видеозапись ехавшей следом машины. Несмотря на темное время суток и некоторую удаленность, на записи хорошо видно, как все произошло.

Стоя у обочины, водитель Transporter внезапно решил развернуться и поехать в противоположную сторону. В этот момент в бок микроавтобуса и въехала Lada. От удара отечественная легковушка получила повреждения, иномарка пострадала значительно меньше. Завершив маневр, она проехала немного вперед и остановилась.

Авария произошла напротив церкви, в районе пешеходного перехода, разворот в данном месте запрещен. Тем не менее, водитель Transporter в момент маневра включил «поворотник». Так или иначе, но избежать столкновения у водителя легковушки практически не было — среагировать на внезапный маневр он не мог успеть.

На видеозаписи видно, как сразу после столкновения из машины сопровождения несколько мужчин бросились как к микроавтобусу, так и к водителю «99-й».

Об инциденте с машиной губернатора первым сообщило местное издание «Улновости». Издание опубликовало видеозапись ДТП и смогло пообщаться с водителем Lada Александром.

«Минивэн Морозова стоял в Мирном напротив церкви и вдруг начал резко совершать разворот, — рассказал Александр. — Я моментально среагировал и начал тормозить, но на дороге было скользко, и произошло столкновение. Тут же подбежали охранники.

Одни побежали к минивэну губернатора, вторые ко мне. При этом минивэн губернатора отъехал в сторону, подальше от места столкновения. В считанные минуты приехал экипаж ДПС и ГИБДД. Начали оформлять. Мне выписали тут же штраф за просроченное ОСАГО, и я написал объяснительную, что и как произошло. Сотрудники ГИБДД спросили, считаю ли я, что водитель минивэна трезвый. А я как мог определить, трезвый он или нет. Сказал, давайте поедем на Полбина в наркологическую клинику, будем сдавать анализы, как положено. Поехали. У меня якобы нашли морфин или как там называется, не знаю. Но сегодня еще одна более точная экспертиза должна быть. Я вообще никогда не употреблял никакие наркотиков, вообще не знаю, что это такое. К тому же сам напросился на экспертизу. Сами подумайте, если бы я что-то употреблял такое, разве бы сам настоял на экспертизе? Когда я вернулся к машине, у меня оказалось стекло разбитым. Я так понял, видеорегистратор искали, не нашли. Забрали радар, а сам зарядник остался. Сотрудники ГИБДД мне уже дали понять, что я якобы виновен в ДТП, что не увидел «маячков» и не уступил дорогу. А уступить я ее не мог, потому что минивэн сразу передо мной начал разворот. Плюс гололед».

Позже в комментарии «РЕН-ТВ» Александр уточнил, что в диспансере сдавал мочу и первичный анализ показал у него наличие морфина, однако окончательные выводы о его состоянии должны стать известны через два дня после исследования. Мужчина самостоятельно «для себя» сдал все анализы, чтобы еще раз убедиться, что абсолютно чист.

Он также сообщил, что

сам губернатор Морозов в момент аварии находится в салоне Volkswagen. По его словам, главу региона оперативно пересадили в другую машину, и он быстро покинул место аварии.

При этом Александр настаивает, что водитель минивэна не включал поворотник, однако видеозапись это опровергает.

В Управлении информационной политики администрации области «Газете.Ru» не смогли прокомментировать присутствие Морозова в минивэне в момент ДТП. «Информации на эту тему у нас нет», — сообщила сотрудница ведомства Ольга Гаврилова.

В МВД пока приводят лишь общую информации о случившемся.

«По информации УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, 24 декабря 2017 года около 21.00 часов возле дома № 49 по улице Димитровградская поселка Мирный Чердаклинского района Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин «ВАЗ-21099» и «Volkswagen». В результате ДТП авто получили механические повреждения, пострадавших нет. По данному факту 24 декабря назначено административное расследование и автотехническая экспертиза, выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказал «Газете.Ru» пресс-секретарь областного УМВД Алексей Рыжов, отметив, что ничего больше по данному происшествию сказать пока не может.

Известный автоэксперт Петр Шкуматов уверен, что в аварии виноват водитель губернатора. «Из того, что мы видим, вина водителя минивэна очевидна.

Да, обладатели спецсигналов, согласно ПДД, могут отступать от правил, но только при условии обеспечения безопасности движения, но главное даже не это — у микроавтобуса должен был быть включен не только световой, но и звуковой сигнал. Без него у Volkswagen нет никакого приоритета.

А здесь на видеозаписи мы ничего такого не слышим и, скорее всего, водитель губернатора в позднее время в поселке сирену перед поворотом включать, конечно, не стал».

По словам Шкуматова, важно дождаться окончательных результатов медосвидетельстования Александра, но при наличии видеозаписи силовым структурам придется объективно оценивать картину случившегося.