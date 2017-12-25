«Странный» автобус: паника водителя привела к трагедии

Вслед за первым шоком от страшного ДТП на Кутузовском проспекте, эксперты, журналисты и обычные граждане перешли к обсуждению версий – что же заставило опытнейшего водителя Виктора Тихонова внезапно выехать на тротуар и влететь в подземный пешеходный переход у станции метро «Славянский бульвар».

Окончательный ответ на этот вопрос в любом случае станет известен еще нескоро – по окончании всех технических экспертиз.

Показания же самого водителя только добавили загадок для тех, кто ищет причины аварии, жертвами которой стали четыре человека, в том числе один подросток, а еще более 10 получили различные травмы.

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Версия МВД и Следственного комитета

Официальные органы пока скорее лишь констатируют случившееся, чем дают ответы на вопросы.

«Сегодня в 14.46 на Кутузовском проспекте произошло ДТП. Водитель автобуса начав движение изменил траекторию, в результате чего произошел съезд транспортного средства в подземный пешеходный переход. По предварительным данным четыре человека от полученных травм скончались, девять человек пострадали», – сообщал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Юрий Титов. --

В настоящее время рассматриваются версии произошедшего, среди которых неисправность транспортного средства, водитель не справился с управлением. Водитель задержан. С ним работают сотрудники полиции».

Фоторепортаж: В Москве на Славянском бульваре автобус въехал в толпу __is_photorep_included11530664: 1

В беседе с «Газетой.Ru» Титов отметил, что ему нечего добавить к своему первому сообщению – скорее всего, из-за того, что все материалы уже ушли в Следственный комитет.

В СК помимо основных фактов и информации о возбуждении уголовного дела по двум статьям ранее отметили, что «со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение».

Сейчас следователи уже назначили ряд экспертиз, допросили водителя, планируют изучить документацию на автобус и провести ряд других важных следственных действий.

Официальный представитель столичного управления ведомства Юлия Иванова в понедельник вечером была недоступна для дополнительных комментариев.

Между тем, по данным «Газеты.Ru» в разбившемся автобусе работал видеорегистратор, который должен был фиксировать все действия водителя. Эта запись пока не опубликована, да и следствие о ней ничего не сообщало, но, очевидно, что именно она может стать ключевым доказательством в уголовном деле, дав ответ на вопрос о поведении водителя.

Версия водителя

«Я подъехал на остановку «Славянский бульвар», это конечная остановка, — ранее заявил сам Тихонов. — У меня в салоне было три человека, и на посадку я должен был ждать еще 15 минут.

Сзади подъехал другой автобус, я хотел подвинуться, чтобы уступить ему место. Когда я снялся с ручника, автобус поехал. Я делал все, чтобы остановить, но он не остановился. В автобусе коробка-автомат, поэтому ничего не смог сделать больше».

Позже появилась информация, что, со слов водителя, перед трагедией у него под педаль закатилась пластиковая бутылка с водой. Возможно именно она и помешала водителю адекватно отреагировать на ситуацию.

Кроме того, известно, что Тихонов постоянно работает на другом маршруте «Мострансавто», а в понедельник незапланированно вышел подменить коллегу.

Версия производителя автобуса

Свою версию событий выдвинул и производитель автобуса. В группе «ГАЗ» считают, что водитель даже не пытался затормозить.

«Автобус ЛИАЗ-5292.60 был изготовлен Ликинским автобусным заводом Группы ГАЗ в 2016 году и передан ГУП МО «Мострансавто» для работы на рейсовых маршрутах Подмосковья. На учет ГИБДД автобус поставлен 4 января 2017 года, — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе компании.

— Автобусы этого типа оснащаются сертифицированной пневматической двухконтурной тормозной системой Wabco или Knorr-Bremse с системой ABS с двумя уровнями резервирования при отказе. Первый уровень резервирования – когда при обрыве первого контура система имеет возможность затормозить вторым контуром, второй уровень – это задействование запасной тормозной системы, которая приводится в действие пружинными энергоаккумуляторами, находящимися в состоянии постоянной готовности к срабатыванию за счет предварительно сжатых пружин.

Предварительный анализ деталей происшествия показывает, что в начале движения колеса автобуса были резко вывернуты вправо и автобус направлялся со значительным отклонением от маршрута следования.

При этом можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса,

не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился».

Представители завода собираются активно участвовать в расследовании причин аварии.

Странный «ЛиАЗ»

Между тем, как выяснила «Газета.Ru», странности с автобусами «ЛиАЗ», касающиеся самопроизвольного движения автобуса, возникают регулярно и часто приводят к авариям.

Последняя из них произошла всего 5 дней назад в Зеленограде, где автобус на Крюковской площади едва не протаранил цветочный ларек. Трагедии удалось избежать благодаря противотаранным столбикам, которые смогли остановить автобус. Как и на Кутузовском, здесь машина начала двигаться не в том направлении с места от автобусной остановки, где произошла высадка пассажиров.

А появились столбики в этом месте не просто так, а после того, как в 2016 году автобусы той же марки дважды неожиданно выезжали на тротуар в этом же месте. В обоих случаях водителя в салоне не было.

Что стало причиной странного столкновения 20 декабря местные СМИ не сообщают.

Однако пользователи профильного форума уверяют, что подобные происшествия далеко не редкость. «В Москве был ряд эпизодов, когда новые «ЛиАЗы» «убегали» от водителей, оставив их снаружи. Они оставляли машину на D, а движение блокировали открытыми дверьми. Двери закрывались, автобус уезжал... Несколько жертв, пытавшихся руками остановить машину — вспоминаются минимум два случая. Конкретную ситуацию это напоминает, но все-таки тут нечто другое. Я бы грешил на проблему с автоматом», — написал один из пользователей на сайте fotobus.msk.ru.

Кроме того, СМИ сообщали о смертельной аварии в 2012 году в Петербурге, когда «ЛиАЗ» без водителя самопроизвольно начал движение и задавил насмерть кондуктора. Как оказалось, женщина зачем-то забралась в кабину и случайно переключила автоматическую коробку в режим D. Несмотря на то, что машина стояла на ручном тормозе, автобус все равно начал движение и поехал в сторону впереди стоящего автобуса.

Кондуктор решила самостоятельно остановить многотонную машину и в итоге погибла.

Спасительные столбики

Между тем, как рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор Московского транспортного союза, член коллегии Минтранса РФ Юрий Свешников, он уже не один год предлагает оснастить аварийные места в крупных городах теми самыми столбиками, которые установили на площади в Зеленограде и которые в данном случае просто не позволили этой трагедии произойти.

Юрий Свешников Противотаранные столбики у метро «Парк культуры» до последней реконструкции Садового кольца

«Я уже много лет говорю о необходимости появления таких заграждений. Отправлял свои предложения к заседанию Госсовета и в прошлом, и в этом году, но никакой реакции.

В Москве еще лет семь назад в качестве пилотного проекта появились несколько таких огороженных мест, но почему-то дальнейшего развития это все не получило. У метро «Парк Культуры» после реконструкции Садового кольца хорошие гранитные столбики и вовсе убрали.

Есть 6-7 вариантов ограждений, они могут быть самые разные, можно внедрять что-то подешевле, учитывая нашу аварийность это могло бы спасти жизни людей, в данном случае с вероятностью в 100%», — говорит Свешников.

Водитель оказался не готов

«У меня есть информация из моих источников, что он вообще первый раз сидел за рублем автобуса данного типа. А это критически важное обстоятельство,

— рассказал «Газете.Ru» руководитель Центра контраварийной подготовки водителей «МастерКласс» Алексей Колонтай, который готовит водителей для ФСО.

— Дело в том, что не просто так летчики, даже опытные, переучиваются значительное время управлению новых самолетов. Да и что летчики – даже пульт от нового телевизора мы сначала изучаем, а потом лишь используем. На незнакомом водителю автобусе необходимо поездить некоторое время без пассажиров, чтобы привыкнуть к новой машине, необходимо пройти переподготовку под нее. А тут получилось, так что водитель был на абсолютно незнакомой машине, и в критической ситуации не смог принять правильное решение».

Эксперт считает, что даже при технически неисправном автобусе водитель все-равно мог минимизировать масштаб ЧП, но оказался абсолютно не готов к нештатной ситуации.

«Что можно было в принципе сделать в данной ситуации? Ну, например, применить экстренное торможение о препятствие проще говоря, въехать в стоящий впереди автобус. Это аварийное торможение, но машина бы остановилась и жертв не было бы. Ситуация говорит о том, что водитель вообще не контролировал свои действия. Он впал в состояние паники и совершал хаотичные действия, которые и привели к трагедии.

Водители, по моему мнению, должны регулярно проходить переподготовку и самое главное – аварийную переподготовку. То, чему их учат в автошколах, когда они готовятся к экзамену на категорию «D» — это лишь базовые знания. И мы все заложники этих базовых знаний,

потому, что не знаем, что случится с таким водителем в очередной раз. Добавьте еще специфическое отношение собственников автопредприятий к рабочим моментам.

Ярким примером здесь будут маршрутки. Их водители работают до обеда «на дядю», а после обеда – на себя, Оттого они и носятся как угорелые, да еще зачастую на летней резине. Хозяева же рассуждают так: «У тебя стажа полно, ты справишься». Не справляются, к сожалению».

Новые законы не нужны

Глава московского областного транспортного союза «АСМОР» Сергей Мосейков считает, что никаких срочных законодательных изменений, как это нередко бывает после резонансных трагедий, пока не требуется.

«Надо дождаться конца расследования, и выяснить, как соблюдался режим труда водителей на этом предприятии, как соблюдался режим конкретным водителем, в каком техническом состоянии было транспортное средство и кто допустил этот автобус и его водителя до маршрута.

Все необходимые нормативные акты у нас в принципе и так есть, надо только, чтобы контролирующие органы нормально делали свою работу, а то у нас государственные предприятия зачастую проверяются не так тщательно, как частные.

Введение же дополнительных нормативных документов считаю излишним», — заявил он «Газете.Ru».

Не спешат с экстренными мерами и в Госдуме. Депутаты пока намерены внимательно следить за ходом расследования причин аварии и никаких громких заявлений на тему возможных законодательных инициатив в понедельник не прозвучало.