«На себе испытал спецоперацию ДПС «Анаконда»

Видеозапись конфликта между москвичом Дмитрием Бахуриным и инспекторами ДПС в СВАО Москвы появилась на Youtube 15 ноября и на данный момент собрала около 182 тысяч просмотров и 1750 комментариев. Пострадавший гражданин транслировал происходившее с ним в Periscope.

Реклама

Бахурин, на чьем канале в Youtube можно найти множество собственноручно снятых видеороликов на тему различных нарушений, допущенных сотрудниками ГИБДД, на этот раз обратил внимание на неправильную парковку служебной машины ДПС.

Полицейские, занимаясь проверкой документов у водителей, поставили машину частично на островке безопасности, частично на проезжей части, при этом спецсигналы на машине были выключены.

После этого гражданин обращается к одному из стражей порядка, старшему лейтенанту, с претензиями, в частности требует представиться. После этого между гражданином и полицейским завязывается диалог, в ходе которого пешеход сообщает об увиденном нарушении ПДД и требует принять его обращение по всем правилам.

На записи хорошо видно, что сотрудник ДПС явно не расположен к какому-либо общению и разбирательству, и лишь вяло реагируют на настойчивые обращения Бахурина.

Вскоре в диалог вмешивается второй гаишник, капитан ДПС, который ведет себя с оппонентом намного активнее. Именно он начинает снимать Бахурина на свой iPhone и активно с ним дискутировать. В частности он просит от пешехода представиться, чего гражданин делать явно не хочет и требует еще раз, уже под включенную видеокамеру телефона, продиктовать свое заявление. Пешеход делать это почему-то отказывается.

В итоге полицейские окончательно переходят в «атаку» и решают привлечь Бахурина к административной ответственности за переход проезжей части в неположенном месте. Активный гражданин, почувствовав, что разбирательство начало складываться явно не по его сценарию, пытается уйти с места разбирательства, но сотрудники ДПС решили довести эпизод до конца и не позволяют ему этого сделать. Они пытаются его задержать, обещая, что «ответственный», которого требует Бахурин, подъедет уже в участок.

Пешеход, пытаясь уйти, обвиняет капитана ДПС в том, что тот к нему «пристает» и «тыкает в лицо телефон». В свою очередь полицейский, отметив, что прохожий так и не показал никаких документов, начинает блокировать Бахурина и почти сразу между тремя мужчинами начинается потасовка.

«Полицейские беспределом занимаются», - успевает прокричать Бахурин. В этот момент против него, по всей видимости, начали активно применять физическую силу и снимать происходящее он уже не мог. Однако, что именно делают полицейский достоверно все-таки непонятно. На видео периодически можно расслышать нецензурную брань, в итоге активный пешеход оказывается на земле, после чего слышны лишь его хрипы.

Тем не менее, после инцидента пешеход обратился к медикам из-за повреждений горла. На фотографии Бахурина, сделанных в Боткинской больнице, можно рассмотреть покраснения на лице и горле. Связаться с самим пострадавшим «Газете.Ru» не удалось. Свою версию событий он изложил РЕН-ТВ.

«Я шел на работу, заметил нарушение ПДД: патрульный автомобиль был с нарушениями припаркован. Решил заснять это на видео. Пока к ним шел, заснял досмотр автомобиля без предоставления документов. Думал, подойду, поснимаю, и они включат проблесковые маяки, чем устранят свое нарушение, либо сядут и уедут. Один из них обратился ко мне, не представившись. Я захотел, чтобы они сами у меня приняли заявление о своем нарушении. Но он отвернулся, и я говорю: как же, вы должны записать данные. В это время подошел второй, который стал запрещать съемку, говорил, что я нарушаю его права, и начал тыкать телефоном мне в лицо. Начал выдумывать, что я хожу на проезжей части, что перешел где-то дорогу. Мы были в безлюдном месте, я стал отходить ближе к прохожим. На себе испытал их спецоперацию «Анаконда», когда хватают и душат. Меня схватили и начали душить, чтобы я не мог кричать и звать на помощь. На записи четко слышно: «где у него телефон, забирай». Они пытались завладеть телефоном», — рассказал мужчина.

И действительно, на видеозаписи отчетливо можно расслышать фразу, как один из полицейских спрашивает «где у него телефон», на что другой отвечает, что «у него в руках», на что первый, по всей видимости, старший по званию, дает команду: «забирай».

По факту инцидента в столичной полиции проводится проверка. Прокомментировать ситуацию в пресс-службе ГУ МВД «Газете.Ru» оперативно не смогли.

При этом конфликт, судя по всему, далек от завершения. Так, на следующий день, как сообщает «Звезда», экипаж ДПС привез Бахурину два определения о возбуждении административных дел: по статьям «переход дороги в неположенном месте» и «неповиновение законным требованием сотрудника полиции». В последнем случае пешеходу грозит арест до 15 суток.

В свою очередь Бахурин написал заявление в Управление собственной безопасности столичной полиции и подал жалобу на сайте ГУ МВД по Москве. Также после выхода их больницы он собирается обращаться в суд.

В 2016 году в похожую историю попал корреспондент «Газеты.Ru». На юге Москвы он стал свидетелем общения стражей порядка с женщиной-автомобилисткой, в ходе которого полицейские не представились и самостоятельно осматривали багажник ее машины на предмет наличия аптечки и огнетушителя. После того, как журналист начал снимать происходящее на телефон, возник конфликт, по итогам которого сотрудник редакции был задержан так и не представившимися гаишниками и принудительно доставлен в отдел полиции. Спустя некоторое время после приезда в участок выяснилось, что журналист был задержан якобы по подозрению в краже – в итоге, так и не предъявив никаких претензий, его все-таки отпустили. В ГИБДД признали действия сотрудников законными и никаких нарушений в их поведении не выявили.