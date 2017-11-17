«Только в России за убийство на дороге дают год»

Во всем мире в каждое третье воскресенье ноября проходит Всемирный день памяти жертв ДТП. Эта дата закреплена в резолюции Генассамблеи ООН. По данным нового доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Регулирование скорости», чрезмерная или ненадлежащая скорость становится причиной каждого третьего случая смерти в результате ДТП в мире.

При этом, несмотря на улучшения в области безопасности дорожного движения, в результате ДТП ежегодно погибает около 1,25 млн человек.

Несмотря на эти цифры, как правило 40-50% водителей превышают установленную максимальную скорость.

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Как в мире снижают скорость

Согласно докладу ВОЗ, водители мужского пола, молодые люди и лица, находящиеся под воздействием алкоголя, с большей вероятностью попадают в аварии, обусловленные нарушением скоростного режима.

ДТП остаются основной причиной смерти молодых людей в возрасте 15-29 лет. По оценкам, ДТП обходятся странам в 3-5% ВВП и являются причиной обнищания многих семей.

Тем не менее, лишь 47 стран в мире следуют надлежащей практике в отношении одной из основных мер по регулированию скорости, которая заключается в установлении максимальной скорости в городских пределах на уровне 50 км/час или менее и в наделении местных властей полномочиями для введения дополнительных скоростных ограничений на дорогах рядом со школами, жилыми домами и предприятиями.

В качестве меры по регулированию скорости в ВОЗ называют строительство или перестройку дорог с добавлением компонентов, сдерживающих транспортное движение, таких как кольцевые транспортные развязки и искусственные возвышения.

Также в числе мер — установление скоростных ограничений в соответствии с функциональным предназначением каждой дороги, обеспечение соблюдения скоростных ограничений в рамках использования ручного и автоматизированного контроля и оснащение новых автомобилей бортовыми технологиями, такими как технологии поддержания разрешенной скорости движения и автономного экстренного торможения.

Кроме того, в ВОЗ считают необходимым повышать осведомленность в отношении опасностей, связанных с превышением скорости.

Эксперты напоминают, что до сих пор наблюдается большой разрыв между странами с высоким уровнем дохода и странами с низким и средним уровнем дохода, где происходит 90% случаев смерти в результате ДТП при том, что на них приходится только 54% транспортных средств в мире.

Так, уровни смертности в результате ДТП в Европе в три раза ниже, чем в Африке.

Наибольших успехов в области значительного снижения уровней смертности и травматизма в результате ДТП, по данным ВОЗ, в течение последних десятилетий добились те страны, которые применяют всесторонний подход к этой проблеме. В их число входят Нидерланды, Швеция и Великобритания. В этих странах приоритетное внимание уделяется безопасной скорости в качестве одного из четырех компонентов подхода, основанного на безопасных системах. Тремя другими компонентами являются безопасные дороги и тротуары, автомобили и безопасные пользователи дорог.

В результате снижения скорости и повышения безопасности население таких городов получает дополнительные преимущества, связанные с расширением масштабов передвижения пешком и на велосипедах и снижением уровней загрязнения воздуха и шума.

Напомним, что согласно «Глобальному докладу о состоянии безопасности дорожного движения в мире в 2015 году», 47 стран имеют надлежащие законы, определяющие национальную максимальную скорость в городских пределах на уровне 50 км/час и наделяющие местные власти полномочиями для введения дополнительных скоростных ограничений.

Россия: к ДТП приводят пьянство и плохие дороги

Согласно отчетности ГИБДД России, которую изучила «Газета.Ru»,

в период с января по октябрь 2017 года включительно, в стране зафиксировано 138 337 ДТП, в которых погибло 15 447 человек, еще 176 144 получили ранения.

Причинами подавляющего числа ДТП, в том числе со смертельным исходом, стали нарушения водителями ПДД. Для сравнения, в 2016 году было произошло 173 639 ДТП с 20 308 погибшими и 221 140 пострадавшими.

Основными причинами гибели людей в ДТП в России являются низкое качество дорожного полотна и вождение в состоянии опьянения. При этом, в текущем году в ГИБДД фиксируют снижение аварийности на федеральных российских дорогах.

Отметим, также что в 2017 году особый резонанс вызвала волна смертельных аварий с участием пассажирских автобусов, в которых, в том числе гибли дети, которые направлялись на спортивные мероприятия или же просто добирались на школьных автобусах к месту учебы.

Свечи и белые шары: как в России вспоминают жертв ДТП

Для того, чтобы почтить память погибших в ДТП, а также напомнить водителям и пешеходам о том, что любое нарушение ПДД может стать для них последним, по всей России уже вовсю проходят различные акции. Так, в Новосибирске студенты поддержали проект «Живая статистика»: 236 студента выстроились на главной площади Новосибирска и остановились на несколько минут, подняв плакаты, демонстрирующие число погибших на дорогах в 2017 году – 236.

Участники акции были одеты в специальные костюмы, символизируя обезличенный образ погибшего человека, на месте которого может оказаться каждый. Одновременно патрульные автомобили Госавтоинспекции включили звуковые сигналы и проблесковые маячки.

vk.com/police38

В Иркутске полицейские провели флешмоб, выстроив 30 патрульных автомобилей на площадке для дрифта в виде фразы «Нет ДТП» и сняли эффектное видео. А в Бурятии школьники собрались вместе и запустили в небо 13 воздушных шаров в память о своей погибшей в аварии однокласснице: 13-летняя девочка попала под колеса пьяного водителя.

В Тамбове школьники также вспоминали своих погибших товарищей: в память одного из них они выпустили черные шары – 13-летний мальчик решил покататься на квадроцикле, но врезался в припаркованную «Газель»: он скончался в больнице. В Самаре на одном из шоссе города установили несколько побывавших в ДТП автомобилей, а в Кургане сотрудники Госавтоинспекции организовали автопробег по местам, где в автомобильных авариях погибли люди.

Без неотвратимости наказания акции не работают

Глава Союза пешеходов Владимир Соколов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что сам участвовал в нескольких подобных акциях, например, в Иваново. «Там стали сажать деревья каждый год в память о погибших, — рассказал Соколов. – Но место в парке быстро кончилось. Россия в три раза обгоняет развитые страны по количеству смертей на дорогах.

Мы – единственная страна в мире, где за скорость 80 км/час в городе не будут штрафовать, а виновникам смертельных ДТП за гибель, фактически за убийство человека, дают 1-3 года колонии-поселения.

Это невообразимая мягкость, а пострадавшим приходится многие годы вести судебные тяжбы, которые тянутся по 3-4 года. Исправить ситуацию смогло бы снижение допустимой скорости в городе и неотвратимость реального наказания. Кроме того, в автошколах нужно готовить людей к стрессовым ситуациям, учить их не мстить на дорогах, не отвечать негативом на негатив».