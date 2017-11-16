Российский дипломат наехал на семью в Киеве

Сотрудник российского посольства 28-летний Чингиз Мухамадеев устроил серьезное ДТП в Киеве. На пешеходном переходе он сбил женщину, сообщают в местной полиции. Первым информацию о происшествии озвучил известный украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

«По данным источников «Цензор.Нет» 12 ноября в 17.20 в Киеве на перекрестке улиц Старонаводницкой и Кутузова атташе посольства РФ в Украине Мухамадеев Чингиз Уралович на автомобиле «Фольксваген Пассат» D 001 161 совершил наезд на гражданку Украины Андрианову Н.А., 1959 года рождения, которую с ушибом грудной клетки и переломом запястья доставили в 17-ю больницу»,

— написал в своем Facebook Бутусов.

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Он также заявил, что водитель пытался на месте аварии урегулировать ситуацию.

«Российский дипломат совершил наезд на пешеходном переходе, и пытался избежать огласки и законной ответственности, предлагая пострадавшей деньги при условии отказа от претензий с ее стороны, — добавил Бутусов. — По словам очевидцев, в машине российского дипломата находилась девушка, гражданка Украины. Национальная полиция зарегистрировала уголовное производство и проинформировала МИД Украины».

После этого с официальным комментарием выступил и представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало. В его изложении пострадавших в аварии было уже двое.

«12 ноября около 17:00 на Печерске автомобиль на дипломатических номерах сбил на пешеходном переходе женщину, а также ребенка, с которым она переходила дорогу. Женщину доставили в больницу с закрытым переломом, по предварительным выводам медиков, где оказали медицинскую помощь без последующей госпитализации.

У ее ребенка медики на месте констатировали ушиб мягких тканей», — сказал он 112.ua.

Впрочем, другое местное издание «Украинская правда», цитируя Тракало, сообщило, что авария произошла вечером в среду, то есть 15 ноября. Также Тракало в беседе с этим изданием отметил, что всего пешеходов было трое – женщина шла через дорогу с мужем, но тот, судя по всему не пострадал. Тракало, не назвав имени дипломата, отметил, что тот не стал отказываться от освидетельствования на алкоголь, которое показало, что он трезв.

«Сейчас начато уголовное производство по части 1 статьи 286 УК — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения средней тяжести», — заявил представитель Нацполиции.

Он также добавил, что в связи с дипломатическим статусом водителя ни его водительские права, ни сам автомобиль полиция не изымала. В связи с этим статусом не грозит россиянину и какое-либо наказание, если расследование установит его вину.

Связаться с российской дипмиссией в Киеве «Газете.Ru» не удалось. Ни по одному из указанных на сайте посольства телефонов в четверг днем никто не отвечал. В Департаменте информации и печати МИД России комментировать ситуацию «Газете.Ru» согласились только после официального запроса, который и был направлен в ведомство. На момент публикации заметки, ответа на этот запрос пока не поступало.

О самом виновнике ДТП известно немного. Чингизу Мухамадееву меньше месяца назад исполнилось 28 лет.

Он родился в Уфе, в 2013 году закончил факультет Международных отношений МГИМО, увлекается футболом и настольным теннисом.

На этой неделе это уже второе происшествие с российскими дипломатами на Украине. В среду полиция Харьковской области сообщила, что неизвестные повредили автомобиль российского посольства, облив его неким веществом, которое разъело лакокрасочное покрытие. Российский генконсул в Харькове в связи с этим обратился с заявлением, и полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Между тем, это далеко не первый серьезный дорожный инцидент с участием российских дипломатов в Киеве. В ночь на 31 июля этого года украинские полицейские задержали в окрестностях столицы водителя с явными признаками алкогольного опьянения. Им оказался советник посла России на Украине, представитель пограничной службы ФСБ России Руслан Требунский. Из-за статуса автомобилиста полицейские смогли лишь составить рапорт для МИД, а самого дипломата увез спешно прибывший на место задержания коллега.

В октябре 2015 года во время поездки по пригороду Киева на машине с дипломатическими номерами влетел в отбойник атташе посольства России Виктор Рышников. Во время общения с водителем полицейские заметили явные признаки алкогольного опьянения. Полиция смогла лишь заблокировать автомобиль, чтобы тот не смог уехать. За Рышниковым на место ДТП также приехал его коллега из посольства России, а машину забрали на штрафстоянку. В свою очередь в российской дипмиссии состояние опьянения у Рышникова опровергли.

«Видимо, не выдержал дистанцию, впереди идущий автомобиль резко затормозил, он вынужден был свернуть влево и врезался. Нет, в алкогольном опьянении он не был, это исключено», — утверждал тогда советник-посланник российской дипмиссии на Украине Андрей Воробьев.