Налог на роскошь: лошадиная доза

Серьезные поправки в Налоговый кодекс, касающиеся дифференциации ставок акцизов на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 200 л.с., одобрила Госдума во втором, основном чтении. Если ранее ставки дифференцировались по мощности только для автомобилей с моторами мощностью до 150 л.с., а сверх этой мощности действовала единая ставка (в 2017 году — 420 рублей за 1 л.с.), то

теперь появятся новые категории: автомобили с моторами мощностью 200-300 л.с., 300-400 л.с., 400-500 л.с., а также свыше 500 л. с.

Новые ставки будут действовать в 2018-2020 годах.

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При этом размер акцизов на эти категории автомобилей были существенно снижены по сравнению со ставками, заложенными в законопроект в первом чтении. Так, для категории автомобилей с мощностью от 200 до 300 л.с. в 2018 году акциз устанавливается в размере 714 рублей за 1 л.с. (в первом чтении законопроекта предполагалось, что размер ставки составит 897 рублей), в 2019 году — 743 рубля (в первом чтении — 933 рубля), в 2020 году — 773 рубля (в первом чтении — 971 рубль).

Введение новой дифференциации призвано пополнить бюджет – в одном только 2018 году с любителей мощных автомобилей планируется собрать около 14 млрд руб.

Сколько теперь придется платить

С одной стороны получается, что повышение акциза, то есть единовременной выплаты при покупке автомобиля с мотором мощностью от 200 л.с. заметно вырастает. Так, к примеру, если до вступления новой нормы за покупку машины с 200-сильным мотором придется доплатить в виде акциза 84 тыс. рублей, то с 2018-го – уже 142,8 тыс. рублей.

Акциз для автомобилей с мощностью от 300 л.с. до 400 л.с. в 2018 году составит 1,218 тыс. рублей, в 2019 году — 1,267 тыс. рублей, в 2020 году — 1,317 тыс. рублей.

На автомобили с мощностью от 400 до 500 л.с. ставка в 2018 году составит 1,260 тыс. рублей, в 2019 году — 1,310 тыс. рублей, в 2020 году — 1,363 тыс. рублей.

Ставка акцизов на автомобили с мощностью двигателя свыше 500 л.с. в 2018 году заложена на уровне 1,302 тыс. рубля. В 2019 году — 1,354 тыс. рублей, в 2020 году — 1,408 тыс. рублей.

С другой стороны, по данным аналитического агентства «Автостат», доля продаж автомобилей со столь мощными моторами невелика, а, следовательно, существенного влияния на структуру авторынка и продажи нововведение не окажет, считают эксперты. Т

Так, по состоянию на середину 2017-го года, в России было зарегистрировано 701 269 тыс. автомобилей с моторами мощностью ниже 200 л.с. Доля автомобилей с двигателями мощностью 201-250 л.с. составила 45 204 единицы, 251-300 л.с. – 3932 единицы, 301-350 – 9073 единицы, 351-400 – 3020 единиц, и от 400 л.с. – 4629 штук. При этом общий автопарк страны превышает 50 млн машин

Партнер практики промышленность АО «НЭО Центр» Александр Ракша считает, что с учетом статистики продаж, нет оснований предполагать, что более конкретное ранжирование акцизов по лошадиным силам и их повышение приведет к массовому снижению покупательского спроса.

«Автомобили с моторами мощностью до 200 л.с. представлены в большом количестве, при этом в их число входит и модели бизнес-класса, например, Nissan Teana, Audi A6, Toyota Camry, Skoda Superb, Ford Mondeo, автомобили Lexus из линейки ES и многие другие, — сказал Ракша в беседе с «Газетой.Ru». --

Автомобили с моторами свыше 200 л.с., как правило, рассчитаны на состоятельную публику, которая готова доплачивать за роскошь».

Эксперт прогнозирует небольшой процент отказа от дорогой покупки в пользу менее мощной модели и полагает, что в таком случае автосалоны и автопроизводители в России будут искать способы привлечения покупателей – например, предлагать льготное обслуживание или продленную гарантию.

«Тем не менее, такие изменения в налогообложении приведут к продолжению роста цен на определенные автомобили, — говорит эксперт. – Цены будут расти, чему поспособствует, в частности, и подросший утилизационный сбор.

Получается, что пополнять бюджет в данном случае будут не при помощи среднего класса, а людей с доходом выше среднего. В какой-то степени повышение акциза можно назвать очередной надбавкой за роскошь».

В свою очередь, управляющий партнер экспертной группы VETA Илья Жарский считает, что размер ожидаемых сборов с автомобилистов в 2018 году завышен, поскольку предполагает, что существенного изменения структуры спроса не произойдет. Сам эксперт полагает иначе.

«С начала года существенно проседают продажи автомобилей премиального класса: за январь-октябрь, продажи снизились в частности у Audi -20%, Land Rover -3%, Porsche -8%, Lexus -7,2%, Jaguar -30%, и так далее. — На мой взгляд,

причин для восстановления восходящего тренда продаж на рынке новых автомобилей в премиальном сегменте в следующем году нет, и рост акцизов, в том числе и на бензин, точно не будет способствовать изменению ситуации.

Кроме того, рынок достаточно оперативно подстраивается под законодательные изменения. Так было при введении единой повышенной ставки для автомобилей с двигателями мощностью свыше 150 л.с.: практически сразу на рынке появились автомобили с указанной мощностью 149 л.с., что технически могло и не соответствовать действительности. Что касается спроса на спорт-кары, которые попадают в категорию от 400 л.с., то их продажи так ограничены, а стоимость настолько высока, что надбавка к ней в виде дополнительного акцизного сбора вряд ли существенным образом скажется на спросе».

Отметим, что помимо роста акцизов автомобилистам следует готовится и к продолжению роста цен на топливо – так, новые поправки в Налоговый кодекс предусматривают также увеличение ставок акцизов на автомобильный бензин класса 5 и дизельное топливо.