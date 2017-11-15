Болельщики разбились о «КамАЗ»

Столкновение микроавтобуса «Газель Next» и «КамАЗа» произошло около 03.30 на 1114-м километре трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, водитель «Газели» протаранил правой частью микроавтобуса массивный кузов стоящего на обочине грузовика с номерами Краснодарского края.

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«КамАЗ» стоял в неположенном месте и, хотя водитель максимально прижался к отбойнику справа, левая часть грузовика все равно частично оказалась на проезжей части дороги. Пока неизвестно, включал ли водитель грузовика «аварийку» и использовал ли знак аварийной остановки.

От сильнейшего удара микроавтобус, в котором в этот момент находились 12 человек, получил сильнейшие повреждения. Жертвами аварии стали пять человек, в том числе подростки 14 и 16 лет. Вместе с одним из них погиб и отец мальчика.

Еще шесть человек госпитализированы с различными травмами, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Водитель «Газели» отделался испугом. «Он не пострадал. Чувствует себя хорошо. От госпитализации отказался, — рассказал источник издания 161.ru в правоохранительных органах региона. Уже известно, что алкоголя в его крови не было.

Тот же портал опубликовал и списки погибших и раненых. Жертвами аварии стали Евгений Владимирович Городков (1975 года рождения), Дмитрий Николаевич Аксенов (1966 г.р.), Сергей Аванесович Ширинян (2000 г.р.), Дмитрий Владимирович Петров (1974 г.р.), Александр Дмитриевич Петров (2003 г.р.).

Отмечается, что один из пострадавших отказался назвать свое имя врачам. «Он лишь выражался нецензурной бранью», — рассказал источник издания.

Оказалось, что в автобусе ехали футбольные болельщики из Ростова-на-Дону, которые ездили в Краснодар на товарищеский матч сборных Аргентины и Нигерии. Игра состоялась во вторник вечером, 14 ноября, после нее фанаты отправились домой. Микроавтобус они арендовали самостоятельно.

По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Виновному грозит до семи лет лишения свободы.

Сам 68-летний водитель «Газель Next» заявил, что перед столкновением в условиях тумана его ослепил фарами встречный автомобиль. Известно, что шофер имеет почти 50-летний водительский стаж и в этом году не получил ни одного дорожного штрафа

Прокуратура области взяла расследование на контроль и собирается проверить перевозчика. Также доследственную проверку по факту оказания перевозчиком услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, организовало и региональное управление СК РФ. Известно, что собственником «Газели» был житель Ростова-на-Дону Сергей Родионов, который сдавал его в аренду транспортной компании. К проверочным мероприятиям подключится и Ространснадзор.

По данным местных СМИ, правительство Ростовской области не планирует объявлять общерегиональный траур по погибшим в аварии.

Руководство и игроки местного ФК «Ростов» выразили соболезнования родственникам и близким погибших в автоаварии.

Последний резонансный случай, связанный с гибелью футбольных болельщиков в ДТП, также произошел после матча в Краснодаре.

Весной этого года после матча Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Спартаком» под колесами автомобиля погиб болельщик московского клуба, приехавший на игру из Ставрополя. Молодой человек пытался перебежать на другую сторону дороги, где его ждали отец и брат-близнец, но из-за нестандартной схемы движения пассажирского транспорта угодил под колеса троллейбуса.