«Почему им, золотым мальчикам, все сходит с рук?»

В Краснодаре разбираются в обстоятельствах страшной аварии, в которой минувшей ночью по вине пьяного водителя Range Rover погибли два человека. Помимо ряда грубейших нарушений ПДД, пристальное внимание СМИ к аварии привлекла и возможная связь водителя к органам судебной системы.

Фоторепортаж: Пьяный водитель и номера особой серии: смертельное ДТП в Краснодаре __is_photorep_included10983710: 1

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, автоавария произошла 13 ноября в районе 4 часов утра на перекрестке улиц Тургенева и Гагарина. По предварительным данным, водитель британского внедорожника на высокой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в ВАЗ-2114 с номерами Кабардино-Балкарии.

На опубликованной записи камер фото-видео фиксации видно, что белоснежный внедорожник Range Rover несется через перекресток, даже не пытаясь притормозить, в то время, как находившийся на встречной полосе дороги автомобиль ожидал на стоп-линии зеленого сигнала светофора.

Одновременно с примыкающей дороги на перекресток также на большой скорости выехал двигавшийся на «зеленый» ВАЗ. После столкновения с тяжелым внедорожником от легковушки практически ничего не осталось, кроме смятой груды металла, а у Range Rover оказалась лишь сильно разбита передняя часть.

В итоге двое пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте. Ими были 27-летний молодой человек и 20 летняя девушка, а водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.

При этом предполагаемый виновник аварии, находившийся за рулем дорогого внедорожника, судя по всему не пострадал и с места происшествия скрылся. Как сообщили очевидцы ДТП в соцсетях, сразу после столкновения, вышедший из иномарки мужчина первым делом скрутил автомобильные номера.

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Однако, один из госномеров от удара отвалился, и очевидцам удалось его сфотографировать. Комбинацию букв СК, которая оказалась на госномере А072СК 23, по данным источников «Газеты.Ru», используют судьи Краснодарского края.

«В 4 утра на месте происшествия были командир полка в звании полковника ДПС, его заместитель в звании подполковника, а также 7 машин ДПС», — рассказали очевидцы в соцсетях.

Позже в СМИ появились сообщения о том, что мужчина сам явился в полицию, но, как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, его все-таки нашли сотрудники правоохранительных органов и доставили в отдел полиции.

Задержанным оказался 27-летный краснодарец, которому этот внедорожник, как сообщили в полиции, не принадлежал. При этом медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время подозреваемый задержан: возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Наказание по этой статье предполагает от четырех до девяти лет лишения свободы.

«Газета.Ru» попыталась связаться с пресс-секретарем Красноярского краевого суда, чтобы проверить информацию о том, имеет ли отношение буквенная комбинация «СК» к местным судебным органам, но по телефону пресс-службы никто не ответил.

Между тем, местные СМИ уже выяснили, что элитный внедорожник действительно принадлежит одному из судей Краснодара.

В понедельник днем в соцсетях появились родственники и близкие погибших. Так, бывшая жена погибшего в ДТП мужчины Руфина Токарева написала в соцсети «ВКонтакте», что пьяный водитель «украл жизнь молодого парня и оставил моего ребенка без папы. До безумия хочется увидеть этого человека и растерзать его, почему им, золотым мальчикам, все сходит с рук, почему у нас такое правосудие?».

Между тем за сутки до трагедии в Краснодаре, в Азове (Ростовская область) произошло еще одно ДТП с пьяным водителем, имеющим отношение к судебным органам. По данным очевидцев и ГИБДД, около 06.30 утра водитель BMW X3 не справился с управлением, пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, где врезался в Kia Sportage с московскими номерами. Сидевшая за рулем корейской иномарки 24-летняя женщина смогла избежать лобового столкновения. Тем не менее, у машины оказался сильно поврежден правый бок и сидевший в салоне ребенок получил травмы – их степень пока неизвестна. Водитель разбитого BMW предъявил удостоверение судьи городского суда Азова.

Очевидцы сообщили, что он, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, седовласый мужчина после аварии не только скрутил со своего автомобиля «красивые» номера с цифрами 555, но и повесил вместо них другие с цифрами 007.

«Он, пошатываясь, направился к багажнику, достал отвертку и начал скручивать со своего авто номера. Каково же было наше удивление, когда на место скрученных он привинтил другие номера. Оказалось, что в багажнике у него было несколько комплектов номеров» - рассказала изданию «Блокнот» одна из свидетельниц.

На одной из опубликованных в интернете видеозаписей подмены номера, снимавшие мужчину очевидцы с удивлением отмечают, что в багажнике у него сразу пять разных госномеров. Благодаря сообщениям в СМИ и видеозаписи очень быстро личность седовласого мужчины была установлена – им оказался судья городского суда Азова Александр Гудкин. Уже находясь в полиции, судья неожиданно заявил, что он был лишь пассажиром BMW.

В марте громкая история с предположительно пьяным помощником прокурора и скручиванием номеров после ДТП произошла в Воронеже. Молодой человек выехал на встречную полосу, где протаранил другой автомобиль. После, как утверждали очевидцы, сотрудник правоохранительных органов скрутил номера и, с трудом переставляя ноги, попытался убежать. По факту ДТП ведется расследование. Резонанс инцидент получил после того, как последствия аварии, процесс задержания бывшего сотрудника правоохранительных органов и показания свидетелей запечатлели на видео местные активисты движения «Дорожный контроль».