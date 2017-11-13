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«Почему им, золотым мальчикам, все сходит с рук?»

Два человека погибли в ДТП в Краснодаре по вине пьяного водителя‍

ghestkrd/Telegram.org

В Краснодаре возбуждено уголовное дело после автоаварии, которую устроил водитель внедорожника Range Rover, попытавшийся на огромной скорости проскочить перекресток на красный свет. Он протаранил отечественную легковушку. Двое пассажиров «ВАЗа» погибли на месте. Водитель иномарки сбежал, но его задержали: 27-летний мужчина был пьян и управлял чужим автомобилем. При побеге мужчина скрутил номера с «привилегированной» комбинацией букв СК – «суды края».

В Краснодаре разбираются в обстоятельствах страшной аварии, в которой минувшей ночью по вине пьяного водителя Range Rover погибли два человека. Помимо ряда грубейших нарушений ПДД, пристальное внимание СМИ к аварии привлекла и возможная связь водителя к органам судебной системы.

Фоторепортаж: Пьяный водитель и номера особой серии: смертельное ДТП в Краснодаре

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Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, автоавария произошла 13 ноября в районе 4 часов утра на перекрестке улиц Тургенева и Гагарина. По предварительным данным, водитель британского внедорожника на высокой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в ВАЗ-2114 с номерами Кабардино-Балкарии.

На опубликованной записи камер фото-видео фиксации видно, что белоснежный внедорожник Range Rover несется через перекресток, даже не пытаясь притормозить, в то время, как находившийся на встречной полосе дороги автомобиль ожидал на стоп-линии зеленого сигнала светофора.

Одновременно с примыкающей дороги на перекресток также на большой скорости выехал двигавшийся на «зеленый» ВАЗ. После столкновения с тяжелым внедорожником от легковушки практически ничего не осталось, кроме смятой груды металла, а у Range Rover оказалась лишь сильно разбита передняя часть.

В итоге двое пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте. Ими были 27-летний молодой человек и 20 летняя девушка, а водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.

При этом предполагаемый виновник аварии, находившийся за рулем дорогого внедорожника, судя по всему не пострадал и с места происшествия скрылся. Как сообщили очевидцы ДТП в соцсетях, сразу после столкновения, вышедший из иномарки мужчина первым делом скрутил автомобильные номера.

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Однако, один из госномеров от удара отвалился, и очевидцам удалось его сфотографировать. Комбинацию букв СК, которая оказалась на госномере А072СК 23, по данным источников «Газеты.Ru», используют судьи Краснодарского края.

«В 4 утра на месте происшествия были командир полка в звании полковника ДПС, его заместитель в звании подполковника, а также 7 машин ДПС», — рассказали очевидцы в соцсетях.

Позже в СМИ появились сообщения о том, что мужчина сам явился в полицию, но, как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, его все-таки нашли сотрудники правоохранительных органов и доставили в отдел полиции.

Задержанным оказался 27-летный краснодарец, которому этот внедорожник, как сообщили в полиции, не принадлежал. При этом медицинское освидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время подозреваемый задержан: возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Наказание по этой статье предполагает от четырех до девяти лет лишения свободы.

«Газета.Ru» попыталась связаться с пресс-секретарем Красноярского краевого суда, чтобы проверить информацию о том, имеет ли отношение буквенная комбинация «СК» к местным судебным органам, но по телефону пресс-службы никто не ответил.

Между тем, местные СМИ уже выяснили, что элитный внедорожник действительно принадлежит одному из судей Краснодара.

В понедельник днем в соцсетях появились родственники и близкие погибших. Так, бывшая жена погибшего в ДТП мужчины Руфина Токарева написала в соцсети «ВКонтакте», что пьяный водитель «украл жизнь молодого парня и оставил моего ребенка без папы. До безумия хочется увидеть этого человека и растерзать его, почему им, золотым мальчикам, все сходит с рук, почему у нас такое правосудие?».

Между тем за сутки до трагедии в Краснодаре, в Азове (Ростовская область) произошло еще одно ДТП с пьяным водителем, имеющим отношение к судебным органам. По данным очевидцев и ГИБДД, около 06.30 утра водитель BMW X3 не справился с управлением, пересек двойную сплошную и выехал на встречную полосу, где врезался в Kia Sportage с московскими номерами. Сидевшая за рулем корейской иномарки 24-летняя женщина смогла избежать лобового столкновения. Тем не менее, у машины оказался сильно поврежден правый бок и сидевший в салоне ребенок получил травмы – их степень пока неизвестна. Водитель разбитого BMW предъявил удостоверение судьи городского суда Азова.

Очевидцы сообщили, что он, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, седовласый мужчина после аварии не только скрутил со своего автомобиля «красивые» номера с цифрами 555, но и повесил вместо них другие с цифрами 007.

«Он, пошатываясь, направился к багажнику, достал отвертку и начал скручивать со своего авто номера. Каково же было наше удивление, когда на место скрученных он привинтил другие номера. Оказалось, что в багажнике у него было несколько комплектов номеров» - рассказала изданию «Блокнот» одна из свидетельниц.

На одной из опубликованных в интернете видеозаписей подмены номера, снимавшие мужчину очевидцы с удивлением отмечают, что в багажнике у него сразу пять разных госномеров. Благодаря сообщениям в СМИ и видеозаписи очень быстро личность седовласого мужчины была установлена – им оказался судья городского суда Азова Александр Гудкин. Уже находясь в полиции, судья неожиданно заявил, что он был лишь пассажиром BMW.

В марте громкая история с предположительно пьяным помощником прокурора и скручиванием номеров после ДТП произошла в Воронеже. Молодой человек выехал на встречную полосу, где протаранил другой автомобиль. После, как утверждали очевидцы, сотрудник правоохранительных органов скрутил номера и, с трудом переставляя ноги, попытался убежать. По факту ДТП ведется расследование. Резонанс инцидент получил после того, как последствия аварии, процесс задержания бывшего сотрудника правоохранительных органов и показания свидетелей запечатлели на видео местные активисты движения «Дорожный контроль».