19 августа 2021, 17:46 Фоторепортажи Шанс улететь — за колючей проволокой. Как солдаты США охраняют аэропорт Кабула

В настоящий момент все наземные пограничные переходы на границах Афганистана взяли под контроль боевики движения «Талибан»*. Единственный способ покинуть страну — через кабульский аэропорт. Отчаявшиеся афганцы попытались взять аэропорт штурмом, но солдаты США открыли огонь. Стрельбу по толпе вели талибы, вплотную подошедшие к аэропорту, в результате погибло не менее 12 человек. В настоящее время аэропорт оцеплен и окружен колючей проволокой. Периметр аэропорта и взлетную полосу охраняют солдаты и бронетехника. Афганцы не теряют надежды пройти на территорию аэропорта, но шансы улететь уменьшаются с каждым днем.



Как военнослужащие США охраняют аэропорт Кабула — в фотогалерее «Газеты.Ru»