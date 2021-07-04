На Филиппинах разбился военный самолет. 40 пассажиров смогли спастись
Филиппинский военный С-130 самолет потерпел крушение, передает ABS-CBN News.
По данным генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана, на борту находились 85 человек. В настоящее время удалось спасти 40 пассажиров.
Самолет разбился при попытке приземления на острове Холо в провинции Сулу. Авиалайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и после крушения загорелся.
В свою очередь министр обороны Дельфин Лоренцана сообщил Reuters, что в самолете находились 92 человека, включая трех пилотов и пять других членов экипажа. По данным агентства, погибли как минимум 17 человек.
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