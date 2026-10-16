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На западе Украины уничтожен завод, выпускавший детали для Porsche

«Страна.ua»: в Тернопольской области уничтожен завод SEBN
Михаил Фомичев/РИА Новости

Завод SEBN уничтожен в Чорткове Тернопольской области на западе Украины. Об этом сообщает украсинкое издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, предприятие находилось под управлением немецко-японской компании. Оно выпускало кабельные сети и электрооборудование для автомобилей Volkswagen, Audi, Skoda и Porsche. Издание отмечает, что завод был одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в регионе.

До этого Минобороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ за неделю нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам на Украине. По данным ведомства, поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, а также объекты транспортной инфраструктуры. В министерстве уточнили, что эти объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 16 октября российские военные поразили логистический центр «Блум» в Теплодаре Одесской области. По данным Минобороны РФ, там хранилось имущество военного и двойного назначения для ВСУ. Кроме того, удару подвергся сухогруз, доставлявший военные грузы в порт Одесса.

Ранее Герасимов рассказал об ударах по стратегическим мостам Украины.

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