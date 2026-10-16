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Герасимов рассказал об ударах по стратегическим мостам Украины

Герасимов: российские военные наносят удары по стратегическим мостам Украины
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Вооруженные силы России наносят удары по мостам стратегического назначения Украины. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада российскому президенту Владимиру Путину.

«По плану Генерального штаба наносятся удары по мостам, имеющим стратегическое значение, объектам железнодорожного транспорта и дата-центрам, задействованным в интересах обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины», — сказал он.

Также Герасимов отметил, что российские военные приступили к нанесению массированных ударов по украинским объектам энергетики. По его словам, определен перечень таких объектов и необходимый наряд средств для их поражения.

16 октября Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск. Как заявил президент, Вооруженные силы РФ в ответ на удары украинской армии по российским предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса продолжает наносить удары по предприятиям ВПК Украины и ее объектам инфраструктуры.

6 октября депутат Верховной рады Анна Скороход предупредила, что после ударов по Северному и Южному мостам в Киеве Украина рискует оказаться «разорванной надвое».

Ранее в США заявили об угрозе «логистического кошмара» для Украины.

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