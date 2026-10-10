Минобороны: потери ВСУ за сутки составили около 1 455 военнослужащих в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток около 1 455 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

Отмечается, что в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская армия потеряла до 270 человек, от действий группировок «Запад» — до 220, «Юг» — более 150, «Центр» — до 525.

На направлении группировок «Восток» ВСУ потеряли до 275 военнослужащих, «Днепра» — более 15 военнослужащих.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в течение суток нанесли удары по объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 151 районе в зоне проведения СВО.

Ранее российские военные нанесли удары по необычным объектам в Киеве.