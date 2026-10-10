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Армия

В Минобороны России сообщили о продолжающихся атаках на энергоинфраструктуру Украины

Минобороны: ВС РФ поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска в течение суток нанесли удары по объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что для ударов использовались боевые самолеты, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.

Помимо объектов энергетики, были поражены цеха производства украинских БПЛА и места их хранения.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 151 районе в зоне проведения СВО.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что российские войска поразили сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.

4 октября в Минобороны РФ заявили, что усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после того, как президент страны Владимир Зеленский пообещал нарастить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее российские военные нанесли удары по необычным объектам в Киеве.

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