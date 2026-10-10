В Минобороны России сообщили о продолжающихся атаках на энергоинфраструктуру Украины

Российские войска в течение суток нанесли удары по объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в мессенджере «Макс».
Отмечается, что для ударов использовались боевые самолеты, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.
Помимо объектов энергетики, были поражены цеха производства украинских БПЛА и места их хранения.
Кроме того, российские военнослужащие нанесли удары по пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 151 районе в зоне проведения СВО.
До этого в министерстве обороны России сообщили, что российские войска поразили сухогруз, доставлявший в порт Одесса грузы военного назначения.
4 октября в Минобороны РФ заявили, что усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после того, как президент страны Владимир Зеленский пообещал нарастить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Ранее российские военные нанесли удары по необычным объектам в Киеве.