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Политолог оценил возможность передачи Турцией С-400 третьей стране

Профессор Унал: потеря Турцией С-400 ради американских F-35 станет ошибкой
MOD Russia/Global Look Press

Возможная передача российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 из Турции может поставить под угрозу отношения Анкары с Москвой. Об этом заявил профессор международных отношений Хасан Унал, передает Haber Global.

«Это была бы одна из самых больших ошибок, которые может совершить Турция», — сказал он.

По словам эксперта, системы имеют важное значение для обороноспособности Турции.

На пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН главу МИД РФ Сергея Лаврова спросили о возможной передаче российских зенитных систем С-400 из Турции другой стране. Министр сказал, что Москва могла бы рассмотреть такой вариант, если речь идет о дружественном государстве. Пока, по его словам, Анкара с такой просьбой к России не обращалась.

20 сентября глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара и Вашингтон обсуждают «креативные идеи», которые могли бы привести к снятию с Турции американских санкций по закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), введенных после приобретения зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее в Кремле назвали «сверхчувствительной» тему перепродажи С-400 Турцией.

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