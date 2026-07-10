В Кремле назвали «сверхчувствительной» тему перепродажи С-400 Турцией

Москва контактировала с Анкарой по вопросу дальнейшей судьбы ранее поставленных ей зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и продолжит контакты по этой теме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Эта тема относится к области сверхчувствительных», — отметил представитель Кремля.

Турецкая газета Hürriyet ранее написала, что Турция перепродала российские ЗРК одной из стран Персидского залива. По словам обозревателя издания Абдулкадира Сельви, покупателем в этой сделке мог выступить либо Катар, либо ОАЭ. При этом он попросил читателей дождаться официального заявления по этой теме. Журналист также утверждает, что все детали соглашения утрясли лишь в ночь на пятницу, 10 июля.

Депутат Андрей Колесник, комментируя эту тему, заявил «Газете.Ru», что продажа Турцией российских С-400 не испортит отношения Москвы и Анкары. Он добавил, что такая перепродажа при условии соблюдения договоренностей является нормальной практикой военно-дипломатических отношений между государствами, отметил депутат.

Ранее сообщалось, что Турция может продать российские С-400 Южной Корее ради F-35.