Украинский дрон атаковал сахарный завод в Курской области

Хинштейн: трое мужчин пострадали при ударе БПЛА по заводу в Курской области

Три человека пострадали в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Рыльском районе Курской области. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Александр Хинштейн.

«Дрон ударил по территории сахарного завода в поселке имени Куйбышева», — рассказал губернатор.

По его словам, осколочные ранения получили мужчины в возрасте 41, 43 и 52 лет. На место вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавших в Курскую областную больницу.

Утром 8 октября министерство обороны России заявило, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 399 украинских БПЛА самолетного типа. Атаки отражали в период с 20:00 до 8:00 мск. Несколько дронов сбили над акваторией Черного моря. Другие беспилотники были ликвидированы в Татарстане, Крыму, столичном регионе, Башкирии и 17 областях. Среди них — Тульская, Ростовская, Оренбургская, Брянская, Саратовская, Воронежская, Ульяновская, Липецкая, Пензенская, Курская, Тамбовская, Самарская, Волгоградская, Орловская, Рязанская, Смоленская и Белгородская.

Ранее более 10 человек пострадали при ударах украинских войск по Курской области.