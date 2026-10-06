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Швеция разместит системы Patriot в Польше для усиления восточного фланга НАТО

Кристерссон: Швеция развернет системы Patriot в Польше для усиления фланга НАТО
Министерство обороны Украины

Швеция разместит в Польше зенитные ракетные комплексы Patriot для усиления защиты восточного фланга НАТО. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон, слова которого приводит Reuters.

По словам председателя правительства, в Польшу также направят около 100 шведских военнослужащих. Их основной задачей станет защита логистического центра НАТО, через который осуществляется поставка военной помощи Украине. Шведские силы заменят в Польше нидерландский военный контингент.

Отмечается, что развертывание Patriot планируется начать в декабре.

18 сентября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша присоединилась к коалиции по противоракетной обороне (ПРО).

В июле лидеры Украины и девяти стран Европы договорились о создании коалиции по ПРО. В объединение вошли Великобритания, Германия, Дания, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. В совместном заявлении отмечалось, что для защиты Европы требуется глобальное решение в виде интегрированной архитектуры ПРО, которая поможет сдержать и отразить будущие ракетные угрозы.

Ранее будущий премьер Швеции Андерссон призвала ЕС конфисковать активы России.

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