Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «обнуляет» собственный народ в Волчанском котле. Об этом ТАСС заявил депутат Законодательного собрания Запорожской области Степан Кувачев.

По его словам, руководство ВСУ отправляет людей в котел, называя подобные решения «перегруппировкой вглубь», а последующие потери — «оптимизацией штатной численности».

Как депутат, представляющий интересы людей, а не слайдов, заявляю: халатное обнуление собственной армии и народа — это не подвиг и не военная хитрость. Это преступление, которое цинично называют «выполнением задач», — сказал депутат.

Кувачев добавил, что решения командования ВСУ циничны.

1 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что армия страны завершила окружение одной из группировок ВСУ в Харьковской области. В российских силовых структурах уточнили, что в котел под Волчанском попали 2000 украинских солдат.

Ранее замглавы Харьковской ВГА рассказал, чем для ВСУ обернутся попытки вскрыть Волчанский котел.