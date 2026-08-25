Киев получил секретные чертежи для создания западных ракет

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм в ходе своего первого визита в Киев передал президенту Украине Владимиру Зеленскому «секретные чертежи» компонентов ракет Storm Shadow. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Благодаря этим чертежам Украина сможет наладить собственное производство ракет. В ходе встречи с Зеленским Бэрнем заявил, что украинский народ не должен сомневаться в том, что Лондон продолжит оказывать помощь Киеву «столько, сколько потребуется».

Премьер отметил, что гордиться вкладом Великобритании в развитие Украины.

«И я хочу, чтобы украинский народ услышал непосредственно от меня, что наша поддержка не ослабнет. В конце концов, безопасность Украины — это наша безопасность», — сказал Бернэм.

Storm Shadow — крылатая ракета большой дальности, выпускаемая англо-французским концерном MBDA Missile Systems. Этот боеприпас предназначен для поражения защищенных целей. Лондон поставляет эти ракеты Киевву с 2023 года.

25 августа Бернем заявил, что намерен посетить в сентябре США, чтобы обсудить с руководством страны вопрос о поставках ракет для систем противовоздушной обороны Patriot на Украину.

Ранее премьер Британии заявил о «возмутительных угрозах» от России.