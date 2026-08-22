Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Армия

ВСУ атаковали оперативный персонал Запорожской АЭС

ЗАЭС: украинский беспилотник ударил по автомобилю с сотрудниками станции
РИА Новости

Вооруженные силы Украины нанесли удар по служебному автомобилю с оперативным персоналом Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции.

«Удар был нанесен целенаправленно по людям, находившимся на рабочем месте при исполнении своих обязанностей», — говорится в публикации.

Автомобиль был атакован на территории диспетчерского центра гидроцеха станции, люди не пострадали, но транспортному средству нанесен ущерб.

В пресс-службе отметили, что удар беспилотника произошел примерно в одном километре от периметра Запорожской АЭС и всего в 800 метрах от открытого распределительного устройства станции.

18 августа в Энергодаре — спутнике ЗАЭС — ВСУ ударили беспилотником рядом с остановкой общественного транспорта. Атака произошла в момент, когда сотрудники атомной станции ждали автобус на рабочую смену. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси назвал атаки на остановку и промзону ЗАЭС неприемлемыми действиями.

 
Теперь вы знаете
ИИ хотят запускать в живых клетках мозга. Поможет ли это машине осознать себя
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!