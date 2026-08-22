ВСУ атаковали оперативный персонал Запорожской АЭС

ЗАЭС: украинский беспилотник ударил по автомобилю с сотрудниками станции

Вооруженные силы Украины нанесли удар по служебному автомобилю с оперативным персоналом Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции.

«Удар был нанесен целенаправленно по людям, находившимся на рабочем месте при исполнении своих обязанностей», — говорится в публикации.

Автомобиль был атакован на территории диспетчерского центра гидроцеха станции, люди не пострадали, но транспортному средству нанесен ущерб.

В пресс-службе отметили, что удар беспилотника произошел примерно в одном километре от периметра Запорожской АЭС и всего в 800 метрах от открытого распределительного устройства станции.

18 августа в Энергодаре — спутнике ЗАЭС — ВСУ ударили беспилотником рядом с остановкой общественного транспорта. Атака произошла в момент, когда сотрудники атомной станции ждали автобус на рабочую смену. По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело.

Ранее глава МАГАТЭ Гросси назвал атаки на остановку и промзону ЗАЭС неприемлемыми действиями.