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Армия

«Неприемлемые действия»: глава МАГАТЭ высказался об ударе ВСУ по остановке в Энергодаре

Гросси назвал атаки на остановку и промзону ЗАЭС неприемлемыми действиями
Albert Otti/Global Look Press

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал неприемлемыми действиями атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на остановку и промзону в Энергодаре. Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ в социальной сети X.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призывает военных командиров, ответственных за эти действия, а также за все другие действия, направленные против атомных электростанций и/или их персонала, немедленно прекратить эти неприемлемые действия», — говорится в сообщении.

В МАГАТЭ добавили, что директор ЗАЭС уже сообщил группе агентства о произошедшем. Он назвал удар по остановке худшим, что случалось со станцией.

18 августа ВСУ атаковали остановку общественного транспорта в Энергодаре, на которой десятки человек ожидали автобус. В результате один житель получил несовместимые с жизнью травмы, еще 17 получили ранения. Следователи возбудили уголовное дело. Глава города Максим Пухов сообщил, что ежедневно ВСУ выпускают по Энергодару до 100 дронов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД РФ обвинил Украину в срыве инспекции МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

 
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