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Армия

Белоусов оценил подвиг корейцев, изгнавших японских захватчиков в 1945 году

Белоусов: корейский народ проявил несгибаемую волю, изгнав японцев 81 год назад
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Корейский народ 81 год назад проявил стойкость и мужество, изгнав японских захватчиков. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба ведомства.

На торжественном мероприятии по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи от японской оккупации Белоусов отметил, что корейские военнослужащие совместно с российской армией принимали участие в освобождении Курской области. По его словам, они также оказывали содействие в разминировании территорий и восстановлении инфраструктуры.

Глава оборонного ведомства поздравил граждан КНДР с этой знаменательной датой. Он напомнил, что в 1945 году корейский народ под руководством Ким Ир Сена, проявив стойкость и мужество, освободил свою страну от японских захватчиков. Белоусов подчеркнул, что эта победа сыграла важную роль в завершении Второй мировой войны.

Кроме того, министр заявил, что совместные боевые успехи стали фундаментом для развития стратегического партнерства между странами.

Белоусов также добавил, что осенью в Курске планируется открытие памятника, посвященного подвигу корейских и российских военнослужащих.

Ранее в музее памяти бойцов СВО открылся памятный знак в честь северокорейских военных.

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