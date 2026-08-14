Корейский народ 81 год назад проявил стойкость и мужество, изгнав японских захватчиков. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов, сообщает пресс-служба ведомства.

На торжественном мероприятии по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи от японской оккупации Белоусов отметил, что корейские военнослужащие совместно с российской армией принимали участие в освобождении Курской области. По его словам, они также оказывали содействие в разминировании территорий и восстановлении инфраструктуры.

Глава оборонного ведомства поздравил граждан КНДР с этой знаменательной датой. Он напомнил, что в 1945 году корейский народ под руководством Ким Ир Сена, проявив стойкость и мужество, освободил свою страну от японских захватчиков. Белоусов подчеркнул, что эта победа сыграла важную роль в завершении Второй мировой войны.

Кроме того, министр заявил, что совместные боевые успехи стали фундаментом для развития стратегического партнерства между странами.

Белоусов также добавил, что осенью в Курске планируется открытие памятника, посвященного подвигу корейских и российских военнослужащих.

Ранее в музее памяти бойцов СВО открылся памятный знак в честь северокорейских военных.