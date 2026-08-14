Российские силы ФАБами атаковали ВСУ в Харьковской области

ВКС РФ ФАБами и ракетой ударили по инфраструктуре ВСУ в Харьковской области

Воздушно-космические силы России фугасными авиационными бомбами (ФАБ) и управляемой ракетой нанесли удары по инфраструктуре трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что 13 августа двумя авиабомбами ФАБ-1500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции, российские истребители Су-34 атаковали опорный пункт 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в Малом Бурлуке.

Также двумя авиабомбами ФАБ-250 был успешно уничтожен пункт временной дислокации личного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черном Харьковской области.

В Сумской области российские военнослужащие, применив легкую многоцелевую управляемую ракету, ликвидировали пункт управления беспилотниками 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, находившийся в отдельно стоящем здании на окраине населенного пункта Майское.

Ведомство сопроводило пост кадрами, на которых видны результаты ударов экипажей Су-34 по перечисленным объектам.

Ранее появились кадры перехода под контроль РФ села Водяное в Харьковской области.