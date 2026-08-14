Мирошник: свыше 1,7 тыс. мирных граждан пострадали в РФ от действий ВСУ в июле

От действий Киева в июле на территории России пострадали 1 739 мирных граждан. Эта цифра стала максимальной за последние два года, говорится в обзоре посла по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.

«Число пострадавших мирных жителей в результате преступных действий украинских вооруженных формирований с начала года выросло более чем в 4 раза», — отметил он.

Также в документе говорится, что только за июль противник атаковал гражданские объекты в 41 субъекте РФ за пределами зоны СВО. Чаще всего удары наносились по Белгородской (30,16%), Курской (20,57%) и Херсонской областям (16,77%). Более 10% ударов было совершено по Брянской области и почти 9% по ДНР.

В отчете отмечается, что Вооруженные силы Украины значительно расширили географию разрушений и увеличили число жертв среди мирного населения.

До этого Мирошник назвал свидетельством неонацизма восторг в украинских социальных сетях от ударов ВСУ по гражданским объектам в Новороссийске. Дипломат отметил, что в этих соцсетях под рубрикой «из приятного» опубликованы кадры из атакованного Новороссийска, включая фото с поврежденными жилыми домами, автостоянками, коммерческими застройками.

Ранее в результате атаки дронов в Белгородской области пострадали пять мирных жителей.