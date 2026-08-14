МО: ВС РФ освободили Новониколаевку и Торецкое в ДНР

Бойцы группировки «Центр» 13 августа освободили населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны России.

В ведомстве добавили, что под контроль российских сил также перешли донецкие села Торецкое и Петровка, а всего за прошедшую неделю было освобождено за восемь населенных пунктов в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии.

По информации Минобороны, на данном участке фронта противник потерял более 2435 военнослужащих, два танка, 26 бронированных машин, 68 автомобилей, девять орудий полевой артиллерии и восемь станций РЭБ.

Небольшое село Новониколаевка находится к юго-западу от Дружковки на северном берегу реки Грузская. К востоку от населенного пункта расположено Торецкое.

Ранее в США назвали возможные сроки освобождения Донбасса российской армией.