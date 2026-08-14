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Армия

Российские военные отправили к ВСУ беспилотники с надписью «как снег на голову»

Минобороны РФ пообещало украинским военным «заморозку будущей зимой
aviation21.ru

Министерство обороны России пообещало украинским военным будущей зимой «заморозку». Соответствующее сообщение опубликовано на канале ведомства в мессенджере «Макс».

Некоторое время назад в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах вооруженных сил республики.

«Зимой вам будет «заморозка», — говорится в сообщении.

Пост сопровождается картинкой, на которой изображены три летящих в небе ударных беспилотника-камикадзе «Герань-4 Сикер» ВС РФ с надписью «как снег на голову».

До этого в российских силовых структурах сообщили, что Вооруженные силы РФ уничтожили несколько складов с украинскими беспилотниками и цех по сборке дронов под Черниговом.

Утром 13 августа министерство обороны России сообщило, что в ходе ночных операций были атакованы объекты портовой инфраструктуры и Военно-морских сил Украины.

Ранее в Германии предрекли невыносимую жизнь в городах Украины зимой.

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