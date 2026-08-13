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Армия

Герой России рассказал о первом бое в зоне СВО

Герой России Вячеслав Головин рассказал о своем первом бое в зоне СВО
«Единая Россия»

Герой России и представитель списка «Единой России» на выборах в Госдуму Владислав Головин поделился воспоминаниями о своем первом боевом столкновении в зоне СВО. О нем он рассказал в интервью РИА Новости.

В марте 2022 года Головин в составе 382-го отдельного батальона морской пехоты выполнял задачу по поражению логистических объектов противника.

«На подсознании очень сильно отразился первый бой... Мы в потемках пробрались прямо в глубину тыла противника», — вспоминает боец.

В ходе операции подразделение оказалось в окружении. Основным пунктом обороны стало здание, известное как «дом Павлова» на заводе «Азовсталь». В течение четырех суток бойцы вели непрерывный бой, удерживая позиции в кольце противника.

По словам Головина, за этот период российские военнослужащие уничтожили около 150 бойцов противника, а также танк и несколько бронеавтомобилей. Несмотря на потери среди личного состава, основная часть подразделения смогла выйти из окружения благодаря действиям эвакуационной группы.

Ранее Головин назвал поддержку участников СВО приоритетом на всех этапах реабилитации.

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