ВКС России ударили ФАБ-500 по украинским позициям в одной из областей

ВКС РФ ударили по пунктам дислокации бригад ВСУ в Харьковской области

Воздушно-космические силы (ВКС) России с помощью ФАБ-500 нанесли удар по пунктам временной дислокации бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Кадры объективного контроля нанесения авиационных ударов оперативно-тактической авиацией Воздушно-космических сил России по пунктам временной дислокации 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Новоалександровка и 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новая Казачья», — говорится в публикации.

Во время боевых вылетов были применены авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате ударов удалось поразить все цели, указали в Минобороны России.

Также министерство обороны РФ сообщило, что российские военнослужащие ударили по резервуарам с горюче-смазочными материалами (ГСМ) и по оборудованию для разгрузки грузов военного назначения в порту Одессы.

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