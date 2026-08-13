Вашингтон решил вывести войска из Ирака до конца сентября

Al Hadath: Вашингтон уведомил Багдад о выводе войск из Ирака до 30 сентября

США планируют завершить вывод своих войск с территории Ирака к 30 сентября текущего года — дате крайнего срока окончания миссии международной антитеррористической коалиции, установленной властями Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Источники издания сообщают, что Вашингтон официально проинформировал иракскую сторону о прекращении военного присутствия к указанному сроку. Кроме того, процесс вывода американских подразделений из автономного региона Иракский Курдистан был ускорен.

Сообщается, что части США будут передислоцированы в сторону соседних государств, однако конкретные страны назначения не называются.

Международная коалиция под руководством Соединенных Штатов была сформирована в 2014 году с целью противодействия террористическим организациям, в частности «Исламскому государству» (запрещено в РФ), которое на тот момент контролировало значительные территории Ирака. Благодаря совместным усилиям коалиции и иракских правительственных сил, начатым в 2015 году, удалось вернуть под контроль страны захваченные экстремистами районы, а в декабре 2017 года Ирак официально объявил о разгроме группировки.

Ранее американский президент заявил иранскому премьеру аз-Зейди, что войска США в Ираке не нужны.