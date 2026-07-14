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Армия

Трамп анонсировал вывод американских войск из Ирака

Iraqi News: Трамп заявил премьеру аз-Зейди, что ВС США в Ираке не нужны
Dave Primov/Shutterstock/FOTODOM

США больше не считают необходимым сохранять военное присутствие в Ираке. Об этом заявил глава государства Дональд Трамп на встрече с иракским премьер-министром Али Фалихом аз-Зейди в Белом доме, передает Iraqi News.

Президент США отметил, что отношения между двумя странами перешли в новую фазу. По его словам, военнослужащие Пентагона находились в Ираке для защиты, но теперь в этом больше нет нужды.

Трамп также пояснил, что региональная обстановка изменилась из-за ослабления Ирана, который больше не представляет угрозы для Багдада.

Аз-Зейди подтвердил, что его правительство намерено до сентября взять под контроль все вооружения, находящиеся у поддерживаемых Ираном группировок, и передать их государству.

«Мы смотрим в будущее», — заявил он.

Iraqi News отмечает, что встреча продемонстрировала смещение акцента в американо-иракских отношениях с военного сотрудничества на экономическое и институциональное, поскольку Трамп и аз-Зейди говорили об инвестициях и реформах, практически не касаясь военной миссии США.

Ранее Трамп исключил Сирию из списка стран-спонсоров терроризма.

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