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Армия

Минобороны РФ назвало возможности, которые дает освобождение Петровки

Минобороны: освобождение Петровки даст возможность ВС России накопить силы
Станислав Красильников/РИА Новости

Взятие под контроль Петровки в Донецкой народной республике (ДНР) дает российским войскам возможность накопить силы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Взятие под полный контроль данного населенного пункта способствует накоплению сил и средств для ведения дальнейших действий в зоне ответственности группировки», — говорится в сообщении.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что перед штурмом расчеты разведывательных и ударных дронов, а также подразделения беспилотных систем уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Далее в Петровку зашли штурмовые группы и зачистили ее «дом за домом».

13 августа ВС РФ выбили формирования ВСУ из Петровки. Поселок перешел под контроль подразделений группировки войск «Центр».

Накануне в Минобороны РФ заявили о поражении мест дислокации живой силы и техники 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и 5-й отдельной бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины на территории ДНР. Ударам подверглись места скопления украинских солдат в районе населенных пунктов Новоужвиновка и Доброполье.

Ранее в ДНР сбили украинский экспериментальный беспилотник.

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