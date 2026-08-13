Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Армия

Командир разведвзвода рассказал, как его подчиненный украл у ВСУ карту и телефон

ТАСС: российский разведчик украл в тылу ВСУ карту с данными о расположении сил
Станислав Красильников/РИА Новости

Разведчик 9-го разведбатальона группировки российских войск «Центр» с позывным «Каин» украл в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) карту и телефон с информацией о расположении их сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира разведвзвода с позывным «Копейка».

«Боец мой, «Каин», он забрал телефон у украинца и карту, и под плотным вражеским огнем, считай, из окружения вышел. Через поле также. Я запросил помощь у союзников, закинули три дымовых снаряда, чтобы через поле его не было видно», — сказал командир.

«Копейка» добавил, что украденные карты и телефон принадлежали украинскому спецназовцу. По его словам, в них содержалась информация о расположении сил ВСУ на линии боевого соприкоснования.

7 августа заместитель командира батальона Станислав Соловьев рассказал, что российский боец группировки войск «Центр» с позывным «Седой» почти четыре месяца тайно вел разведку из тыла ВСУ вблизи населенного пункта Белицкое в Донецкой народной республике, тем самым передавая данные о передвижении противника. После выполнения задачи военного удалось успешно вывести с территории противника.

Ранее российские военные перехватили португальский разведывательный беспилотник.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!