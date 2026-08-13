Командир разведвзвода рассказал, как его подчиненный украл у ВСУ карту и телефон

Разведчик 9-го разведбатальона группировки российских войск «Центр» с позывным «Каин» украл в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) карту и телефон с информацией о расположении их сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира разведвзвода с позывным «Копейка».

«Боец мой, «Каин», он забрал телефон у украинца и карту, и под плотным вражеским огнем, считай, из окружения вышел. Через поле также. Я запросил помощь у союзников, закинули три дымовых снаряда, чтобы через поле его не было видно», — сказал командир.

«Копейка» добавил, что украденные карты и телефон принадлежали украинскому спецназовцу. По его словам, в них содержалась информация о расположении сил ВСУ на линии боевого соприкоснования.

7 августа заместитель командира батальона Станислав Соловьев рассказал, что российский боец группировки войск «Центр» с позывным «Седой» почти четыре месяца тайно вел разведку из тыла ВСУ вблизи населенного пункта Белицкое в Донецкой народной республике, тем самым передавая данные о передвижении противника. После выполнения задачи военного удалось успешно вывести с территории противника.

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