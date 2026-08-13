ТАСС: 15 солдат ВСУ старше 55 лет умерли от физнагрузок в Черниговской области

Не менее 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) старше 55 лет умерли в Черниговской области от чрезмерных физических нагрузок. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что в лесном массиве около села Холмы в Черниговской области оборудованы пункты временной дислокации личного состава 1-й отдельной дорожно-строительной бригады ВСУ. В ее состав входят бойцы предпенсионного возраста, которые должны усилить украинские формирования в районе Ольховатки.

Перед откомандированием с военнослужащими проводят боевое слаживание (комплекс тренировочных мероприятий, направленных на то, чтобы военнослужащие научились действовать слаженно в составе своего подразделения), в ходе которого армия Украины только в августе лишилась почти два десятка человек.

«В ходе слаживания только в августе скончались от чрезмерных физических нагрузок не менее 15 солдат в возрасте старше 55 лет», — рассказал источник в силовых структурах.

До этого стало известно о росте числа небоевых потерь на учебных полигонах штурмовых подразделений ВСУ в Чугуевском районе Харьковской области. Бойцы, в частности, умирают от менингоэнцефалита — нейроинфекционного заболевания, вызывающего воспаление в области вещества головного мозга и мозговых оболочек.

Ранее в России назвали потери ВСУ за 2026 год.