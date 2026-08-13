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Армия

Хабиров сообщил о пострадавших при атаке украинских дронов на Башкирию

Хабиров: два жителя Башкирии пострадали в результате атаки украинских БПЛА
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Башкирию. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Радий Хабиров.

Он рассказал, что всего над республикой сбили 21 дрон. Из них 16 беспилотников были ликвидированы в Салавате.

«Целью остальных [БПЛА] стал логистический центр в Чишминском районе. Сейчас там тоже тушат пожар», — говорится в заявлении.

По словам Хабирова, в том числе сотрудники экстренных служб задействовали вертолет Ка-32.

«Ранения из-за сегодняшних атак получили два человека. Оба находятся в больницах», — добавил глава региона.

Он подчеркнул, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

До этого Хабиров сообщил, что 13 августа на территории промзоны Салавата из-за упавших обломков украинских БПЛА начался пожар. На место происшествия направили сотрудников оперативных и экстренных служб.

Позднее пресс-служба RWB (объединенной компании Wildberries и Russ) заявила о пожаре возле объекта компании в Башкирии. Где именно расположено сооружение, в сообщении не уточнялось. В RWB лишь отметили, что сотрудники были заблаговременно эвакуированы с объекта, на котором сейчас никакие товары не хранятся.

Ранее украинский дрон попал в строящийся дом в столице Башкирии.

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