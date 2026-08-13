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Армия

Один человек пострадал при атаке БПЛА на Ростовскую область

В Ростовской области из-за падения БПЛА пострадала девушка
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Девушка пострадала в Ростовской области в результате падения беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в данный момент силы ПВО отражают воздушную атаку на регион.

«Из-за падения БПЛА получила ранения девушка, находившаяся на базе отдыха «Исток» под Донецком. Пострадавшая в состоянии средней тяжести доставлена в горбольницу, медики оказывают ей помощь», — написал губернатор.

Кроме того, по его данным, сухая растительность загорелась на территории Гундоровского водоподъема в хуторе Малая Каменка. На место направлены специалисты экстренных служб.

Беспилотная опасность сохраняется на всей территории области, добавил Слюсарь.

Ночью также сообщалось, что в результате массированной атаки ВСУ на Севастополь город временно остался без электричества. На объектах энергетической инфраструктуры города введен особый режим.

Ранее власти Кубани опубликовали видео последствий удара ВСУ по Новороссийску.

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