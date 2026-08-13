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Армия

В США разбился вертолет

Ударный вертолет ВС США AH-64 Apache потерпел крушение в Техасе
U.S. Army

Ударный вертолет Вооруженных сил США AH-64 Apache потерпел крушение в Техасе. Об этом в соцсети X сообщает пресс-офис сухопутных войск Соединенных Штатов.

«Ударный вертолет AH-64 Apache, дислоцированный на базе Форт-Худ, потерпел крушение сегодня в городке Саладо, штат Техас», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что на месте крушения работают местные экстренные службы, военные спасатели и представители правоохранительных органов.

В июне небольшой самолет с пассажирами упал на дорогу недалеко от города Ларедо в штате Техас. На борту находились шесть человек, один из них не выжил. По данным сервиса для отслеживания полетов FlightAware, разбился двухмоторный бизнес-джет Cessna, вылетевший из Мексики.

До этого Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось провести проверки сотен самолетов Boeing 737 Max после обнаружения трещин в элементах конструкции более старых моделей. Проверка коснется около 471 самолета моделей Max 8, Max 9 и Max 8-200.

Ранее в США разбился самолет с парашютистами.

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