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Армия

ВСУ больше не будут предоставлять информацию о количестве сбитых ракет

Игнат: ВСУ не будут сообщать данные о перехвате силами ПВО баллистических ракет
РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут в своих сводках публиковать данные о результативности средств противовоздушной обороны при перехвате ракет. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

По его словам, военное руководство приняло решение ввести «определенные изменения (ограничения)» в утренних сводках во время массированных атак баллистических ракет. В частности, не будет сообщаться количество запущенных, сбитых, подавленных или не достигших целей ракет.

При этом Игнат пообещал, что журналистам будет предоставляться некая «обобщенная информация» относительно пусков российских ракет.

12 августа депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что ВСУ перестали публиковать данные о пусках российских ракет из-за катастрофического положения систем украинской противовоздушной обороны.

В этот же день украинский историк Марта Гавришко высмеяла президента Украины Владимира Зеленского за сокрытие данных о числе сбитых российских ракет. Она считает очевидным, что системам противовоздушной обороны не удается сбить ни одну из выпущенных ВС РФ ракет. По ее словам, реальными перехватчиками являются заводы, склады, электростанции и прочая инфраструктура Украины.

Ранее в Великобритании оценили отказ Киева от статистики по сбитым ракетам.

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